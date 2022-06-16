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【虛幣世界】聯儲加息四分三厘，美股反彈幣市上揚

16/06/2022

　　聯儲局宣布加息四分三厘，美股隔晚反彈，幣市上揚，比特幣重返22000美元水平，以太幣反彈至1200美元水平，其他山寨幣同樣上揚，SOL一度上漲20%，UNI和DOT均上漲超過15%。　


　　Elementus的Galka分析指出，當前環境與 2008 年金融危機的相似之處，當時股市暴跌，目前圍繞Terra和Celsius的市場狀況，以及雙方純粹作為心理催化劑所代表的情況，似乎確實有可能導致2008年的另一場崩盤；Terra USD是一個有缺陷的協議，容易受到攻擊，有可能複製次按危機的翻版。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22644.11元(美元．下同)，升0.26%(24小時比較．下同)；以太幣現報1231.86元，跌0.46%；艾達幣報0.5331元，跌0.29%；瑞波幣報0.3408元，跌0.82%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
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