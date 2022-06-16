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《午市前瞻》專家指加息周期無礙港股穩中向好 蒙牛現價值博

16/06/2022

　　恒生指數半日收報21223，跌85點或0.4%，主板成交768.28億元。恒生中國企業指數報7414，跌38點或0.51%。恒生科技指數報4677，跌26點或0.56%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報372.2元，跌7.6元或2%，成交34.85億元；阿里巴巴-SW收報105.7元，升0.1元或0.09%，成交28.05億元；美團收報195.4元，跌1.6元或0.81%，成交23.88億元。國指三大成交股份依次為快手(01024)、騰訊控股及阿里巴巴-SW；快手收報82.85元，跌5.2元或5.91%，成交36.55億元。科指三大成交股份依次為快手、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

 

(蒙牛乳業官網截圖)


葉尚志：聯儲局須平衡加息與市場預期


　　美國聯儲局一改早前加息半厘預告，「加料」宣布加息0.75厘以對抗居高不下的通脹，為1994年以來首度單次加息0.75厘。但聯儲局主席鮑威爾在隨後的記者會上表示，一次過加0.75厘不會成為常態，刺激美股反彈。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，因為美國5月CPI通脹率維持高企，局方改為加0.75厘可以理解。


　　葉尚志分析指，聯儲局有需要平衡加息與市場的後續反應，形容聯儲局現時做法類似「摑一巴又鍚返啖」。他舉例如聯儲局今次「守諾言」加0.5厘，會後聲明有機會再放「口頭鷹」；現時先激進加息，會後再安撫市場，故美股便反彈，葉尚志指局方之後將維持類似做法以穩定市場預期。


中港股市較美股看高一線


　　美股因鮑威爾安撫而回升，相反港股今日上午則高開低走，與美股呈逆向走勢。葉尚志指港股早已不跟美股走，反而與A股的聯動性更高。儘管近期美股跌浪連連，但估值仍然偏高，相較A股及港股估值較低，投資角度而言中港股市則較為有利。他續指，中美兩地經濟同陷窘境，但因兩國貨幣政策大相徑庭，中國以車輪式振興經濟措施救市及採取較寬鬆的貨幣政策，與美國持續緊縮政策相比，對市場影響截然不同，故中港股市會看高一線。


　　葉尚志認為，未來美國加息周期會影響港股「節奏」，但不會影響其「方向」，維持對港股穩中向好預期，第三季內將挑戰22500。


復甦概念仍值博  蒙牛宜低吸


　　內地疫情反覆，封控措施似完未完，但昨日（16日）公布連串經濟數據皆好過預期，零售銷售按年跌6.7%，少過預期的跌7.1%，但零售股表現未見好轉。葉尚志指內地疫情比起早前已算大幅改善，加上經濟數據好過市場預期，顯示市況有改善跡象。他指現時相關復甦概念股仍是值得留意的主題，當中食品飲料股不錯，但市場關注高通脹會否為其帶來原材料成本壓力，要看個別公司會否加價以減輕壓力。


　　葉尚志提到蒙牛(02319)近期股價表現跑輸，因市場有意見認為公司早前私有化雅士利(01230)的作價太高，但他認為今次私有化長遠對蒙牛有利，因能確保奶源供應，同時對集團垂直式管理營運有利，建議現價水平可以考慮，待私有化消息過後將有望挑戰43元。

 

蒙牛股價自6月初以來持續下跌，現已接近5月初低位。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

撰文:經濟通通訊社市場組

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