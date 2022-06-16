【美鷹加息】余偉文：不擔心大規模資金外流 陳茂波指港銀未需即時上調P

美國聯儲局一如預期加息75基點，加幅為28年以來最大。香港金融管理局周四（16日）上午宣布，上調貼現窗基本利率75個基點，至2厘，即時生效。金管局總裁余偉文表示，美聯儲是次加息符合市場已調高的預期，認為是次加息沒有驚喜，儘管美國加息，香港貨幣金融市場暢順穩定，外匯市場交易有序，市場流動性充裕，但美國除了加息外，之後還有縮表等不同的不明朗因素。

（資料圖片）



港美息差擴闊促套息交易 不憂資金大幅外流



近日金管局多次入市，他指出，在聯匯的設計下，隨著美國加息，港美息差拉闊，導致市場有進行套息交易的誘因，資金便會流出港元，當觸及7.85 弱方兌換保證，局方便會買港元沽美元，使港息上升，減低套息交易誘因，預期金管局入市的情況將會持續。



他補充，有港元流出資金體系屬設計及預期之內，認為市場不會對此有特別大反應，不擔心會有大規模資金外流，又指港息取決於眾多因素，如股市及公司派息等因素。



他又表示，銀行會考慮資金成本結構等因素，以決定調整商業息率幅度及時機，金管局會密切監察市場情況，提醒市民借貸置業時，要小心管理相關的利率風險，儘管加息環境對供款人的壓力上升，但銀行對供款人會作壓力測試等舉措，認為對銀行體系貸款質素方面不會有很大影響。



美加息令環球經濟受壓 本港銀行未需即時上調P



財政司司長陳茂波表示，美國加息幅度屬預期之內，惟將使環球經濟受壓，但認為本港銀行資金充裕，未必需要即時上調最優惠利率，銀行將考慮資金成本等因素，個別考慮是否調整利息，政府正作動態評估。



本港物業市場仍平穩 籲市民小心管理風險



他表示，本港物業市場仍然平穩，因為新造按揭成數只佔樓價約五成半，還款金額佔借款人收入比例約三成七，承造按揭亦經過壓力測試，認為不必過份擔心，估計本地樓市仍然平穩，又指香港的外圍風險因素增加，出口或會受影響，呼籲市民小心管理風險。



他提及，隨著港美息差擴闊，可預期會有資金流出香港，但強調銀行體系結餘仍有2800多億元，有強勁的緩衝，預測香港通脹仍然溫和，全年升幅2%至2.1%。

撰文：經濟通採訪組

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動