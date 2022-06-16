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【FOCUS】鮑公出「俗手」　遏通脹聽天由命

16/06/2022

　　沒有破釜沉舟(加息100點)，也沒有企硬到底(堅持50點)，面對40年一遇的熊熊通脹之火，最終選擇「未積極考慮」的75點加息，聯儲主席鮑威爾注定難及沃爾克的「妙手」境界，而只能算「俗手(圍棋術語，意指不高明，但或是當下最好的選擇)」。

 


　　最新點陣圖顯示，聯邦基金利率預測中值年底將達3.4%，此能否擊退通脹？鮑威爾的回答是，「We'll know when we get there」，潛台詞恐是聽天由命。



出口術明年或加息至4厘


　　本港時間周四(16日)凌晨，聯儲公開市場委員會一如「局內人」放風，宣布加息75點，至1.5-1.75厘。從5月的「未積極考慮(not actively considering)」，到最終邁出1994年以來最激進一步，鮑威爾將原因歸於「通脹再次意外上行」。

 


　　通脹神出鬼沒，不單議息聲明刪除了長期以來「預計通脹將回到2%目標」的表述，一眾委員亦不惜猛烈變臉，將對2022年底利率中值的預測，從去年12月時的0.9厘、今年3月時的1.9厘，大幅上調至3.4厘，鮑威爾甚至暗示明年可能高見4厘水平。

 

 


　　聯儲欲展示決心，但卻既未如億萬富翁阿克曼(Bill Ackman)及新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)呼籲的「加息100點」或「加息至3%」，更遑論如沃爾克1980年3月一次過加息5厘，只能算是「俗手」，背後顯然是對經濟衰退的忌憚。



美後年首季前衰退概率升



　　隨著亞特蘭大聯儲最新將美國第二季GDOP增長預期進一步下調至0%，此外美國5月零售錄5個月來首次下降，鮑威爾「我們現在並非在試圖誘發經濟衰退」、「我們不會試圖讓人們失業」猶如皇帝的新衣。

 

 

 

 


　　他在記者的追問下就承認，「我們還能做到(軟著陸)嗎？現在有更大的機會取決於我們無法控制的因素，換言之，商品價格波動和飆升最終可能導致這個選擇權不在我們手中。」最新市場調查顯示，經濟學家預計美國經濟在2024年首季前出現衰退的機會，已從3月時的約10%急升至近75%。

 


　　簡而言之，聯儲今次擺出「不惜代價恢復價格穩定」的架式，目的是希望在真的進一步大幅加息前，令通脹降溫又免於衰退，拜登下月出訪中東以及儘快宣布下調部分中國貨關稅勢是關鍵。

 


　　但倘若修復供給端及壓制需求端不及預期，美息上行身不由己，鮑叔已有忠告在前，「如果你是購房者、或是一個想要買房的年輕人，你需要稍微重設(a bit of a reset)」。至於股市，如本欄上月所指，非理性推動的過度修正隨時超過你想象。

 

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