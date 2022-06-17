【虛幣世界】美股道指跌穿三萬點關，加密貨幣普遍下挫

由於聯儲局激進加息，隔晚美股下跌，其中道指收跌逾700點，並失守30000點關口，加密貨幣市場一同下挫，比特幣跌至20000美元水平，而以太幣則在1050位置徘徊，其他山寨幣呈現跌勢，其中DOT和UNI分別下跌超過16%和13%，市場悲觀情緒持續。



FxPro 高級分析師 Alex Kuptsikevich表示，投資者和交易員應該做好準備，早前的反彈可能會很快全部蒸發，而投資者需要做好準備，因為在出現經濟停止放緩的信號之前，金融市場中的加密貨幣和風險資產不太可能可靠地上升。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20356.71元(美元．下同)，跌0.22%(24小時比較．下同)；以太幣現報1063.69元，跌0.45%；艾達幣報0.4761元，跌0.02%；瑞波幣報0.3145元，升0.42%。



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