618購物節臨近 京東再報捷獲大行唱好飆近半成

內地「618」購物節臨近，京東(09618)再報捷，指露營用帳篷及墊子成交額同比增1.65倍，95後「預製菜」成交額增96%，並指疫情緩和下消費需求釋放，產品銷量均錄增長，亦有大行唱好京東「618」銷售表現，其中花旗預測其商品交易總額(GMV)或按年增長13%，京東股價今日(17日)飆近半成，阿里(09988)則由跌轉升，其他科技股亦普遍造好。

(京東網頁截圖)

露營用帳篷墊子成交額增1.65倍 95後預製菜增96%

百度(09888)聯合京東發布《百度x京東618消費趨勢洞察報告》。百度指數顯示，近30天「618」相關內容搜索環比上漲418%，00後搜索佔比高達25%。而在疫情影響下，跨省長途遊一度中斷，但內地在清明小長假後掀起「露營熱」，京東618數據顯示，露營用帳篷、墊子成交額同比增長165%。



與此同時，今年以來預製菜被更多年輕人接受，京東618數據顯示，95後「預製菜」成交額同比增長95.8%。另智能家電產品、綠色低碳消費、輕量型健身器材，預防式健康等產品和服務都為618促銷期間消費者熱搜產品。

京東：疫情緩和供應鏈復常 消費需求釋放產品銷量均錄增長

京東表示，在疫情緩和下，供應鏈大致回復正常，並認為受惠於早前被壓抑的消費需求逐步釋放，帶動集團促銷購物節中，不同產品的銷量均錄得增長。京東消費及產業發展研究院院長劉暉指，在內地家電「以舊換新」舉措支持下，「618」活動開場4小時內家電銷量錄數倍增長，而京東與內地城市發放消費券為整體消費帶來具針對性和明確的拉動作用，其中對山西整體消費帶來逾13倍的槓桿效應，而大部分地區的槓桿效應也超過10倍。



劉暉又指，「618」活動為市場帶來正面趨勢，據此前進行的調研反映，79%的消費者持續關注新品，預計今年傳統核心品類新品成交持續上漲，居家、食品飲料、生鮮漲幅更為明顯。另京東到家、京東小時購大快消負責人楊文麒表示，京東小時購、京東到家於5月31日晚8時至6月1日晚8時銷售額按年增長1.75倍，其中手機、電腦數碼、家電、服飾等均錄逾2倍的增幅，快消品整體銷售額亦按年增長1.68倍。

高盛：線上零售銷售反彈快遞量改善 可買入京東阿里美團

高盛發表研究報告指，隨著疫情防控措施逐步放鬆和供應鏈正常化，線上零售商品銷售額反彈，恢復正增長7%，預計在「618」促銷推動下，6月線上零售額將按月進一步改善，初步數據來看預售及用戶參與趨勢健康，加上快遞量持續改善，預計6月18日至20日快遞量將到達頂峰，建議投資者繼續關注「618」的消費趨勢，予京東、阿里及美團(03690)「買入」評級。

花旗：升京東商品交易總額預測 美銀：阿里商品供應瓶頸可望解決

花旗則指，隨著京東「618」促銷活動即將結束，鑑於5月份零售銷售數據好於預期，上海消費情緒有改善，上調對京東「618」商品交易總額(GMV)的預測至3638億至3888億元人民幣，即按年增長5.8%至13.1%。而受益於對家用電器被壓抑的需求，而且手機方面亦提供可觀折扣，故對「618」銷售變得更樂觀。若GMV按年增長超過15%，將被視為一個正面的驚喜，這預示股價表現和今年次季預測上調，並開啟了為期30天的正面催化劑觀察，重申目標價90美元及「買入」評級。

另美銀證券指，阿里指內地市場一般商品供應和履行能力在5月下旬開始恢復，在6月初取得明顯進展，預計瓶頸問題將在6月內全面解決。在6月促銷預售期間，某些產品類別如戶外用品、醫療保健和家具等的需求出現實質性回升。另阿里認為雖然封城推遲了雲業務復甦，但在涉及更多數據和演算法的行業中，集團應比傳統IT和設備公司的雲服務具有優勢。阿里又重申計劃在2023財年提高本地服務、淘特網和淘菜菜的效率。美銀維持「買入」評級，目標價159元。

網絡主播徐國豪涉逃稅遭罰款逾億 反壟斷法修正草案下周二審



不過，內地當局對科技行業監管仍持續。近期江西省撫州市稅務局發現網絡主播徐國豪涉嫌偷逃稅款，依法對其開展了稅務檢查。調查發現，徐國豪在2019至20年期間取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅1755.57萬元人民幣，通過虛構業務轉換收入性質等方式，虛假申報偷逃個人所得稅1914.19萬元人民幣，少繳其他稅費218.96萬元人民幣。當局表示將對徐國豪追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計1.08億元人民幣。

此外，內地反壟斷法修正草案擬於下周提請全國人大常委會二次審議。全國人大常委會法工委發言人楊合慶表示，草案二次審議稿將進一步明確反壟斷相關制度在平台經濟領域的具體適用規則，例如規定經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等，從事本法規定的壟斷行為，排除、限制競爭。

溫鋼城：料「618」炒完歸於平淡 京東回落至190元才值博

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，隨著美國持續加息，美股應未跌完，但港股的科技股股價已比較低殘，個別有實力有盈利的科技股只要不跌穿之前低位仍有值博率，至於「618」之前已炒了不少，股價已反映部分，京東若失守近期小雙頂頸線223元，再跌穿200元也不出奇，而「618」炒完一輪料會再歸於平淡，如果日後有機會回落至190元才有值博率，到時只要不失守3月15日低位155元可續持有。重磅科技股中，對美團最有信心，近期亦見北水流入，早前業績見其餐飲及酒店業務做得不錯，如股價跌至170元靠近50天線可趁低吸鈉。

值得一提，京東零售CEO辛利軍接受《彭博》採訪時表示，公司已思考和探索推出餐飲外賣服務。京東半日升4.31%收報256.8元，成交19.02億元；阿里升0.59%報103元，成交26.45億元。至於其他科技股，美團升3.38%報195.6元，騰訊(00700)升0.44%報369.2元，百度(09888)跌0.15%報138元，小米(01810)升1.22%報11.6元，快手(01024)升1.43%報81.5元，嗶哩嗶哩(09626)升1.88%報206.4元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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