【專訪】拒靠父輩坐高位 太興陳家強：「二代」要更落力得認同

很多人以為「富二代」就是年紀輕輕坐上高位，有家族支持很容易便取得成功，太興集團太子爺陳家強(Tommy)卻認為，有個白手興家的父親是靠山，也是一種壓力，「要說服老闆通過一個項目，有時一個同事比一個兒子更容易，因為無論兒子說甚麼，他都認為你年紀小，因此要做得更多去證明自己。」

要說服老闆通過一個項目，有時一個同事比一個兒子更容易。(Ashley攝)

由零開始或由「一」開始



陳家強1995年赴英國留學，未畢業就自立門戶做生意，經銷防護裝置到西班牙、意大利、荷蘭，「父親從來都不太想我回來太興集團，因為飲食業真的很辛苦，他認為如果我有自己的想法應該出去闖。」於是，他在英國做了3年貿易生意，適逢2007至2008年，英國經濟開始下滑，市場亦出現阿里巴巴等大集團，他認為「中間人」的角色做不住，而當時香港和內地經濟剛起飛，便計劃到內地發展，打算做時裝生意，同時跟父親的摯友學習，幫忙打理太興業務。



「因為嘗試過創業，又跟過師傅學習打理集團業務，當時便有由零開始和由『一』開始的想法，決定由『一』開始，不用重新創辦新公司，用我的力量和學識幫助父親營運太興。」陳家強表示，父親是「紅褲子」出身，性格很務實，但始終學識上較欠缺，他希望將自己在英國學到市場推廣方面的知識帶到集團，於是決定於2009年8月，正式加入太興，協助打理內地業務。

想父輩撐要更落力



做第二代勝在有家族支持，但對陳家強來說，第二代要更落力才能得到認同。「有些第二代想創新，可能頭一兩次失敗，之後就未必備受認同。第二代的壓力是兩倍、三倍，大家都會看著你能否成功。」他慶幸父親很少給他壓力，要求他要做出甚麼成績，讓他慢慢學習，而他亦在集團其他老臣子上，學到不少經營之道。「剛加入集團，我跟了師傅3個月，在香港、廣州、深圳三邊走，當時在內地擔任品牌經理，做出成績，再涉獵IT、審計和後勤等領域。」他表示看見有些第二代一回來就坐在高位指指點點，其實行不通，要「交功課」才能讓父輩、員工信服。

第二代一回來就坐高位，其實行不通，要「交功課」才能讓父輩、員工信服。

(Ashley攝)



「12年前我剛從英國回來去內地，幫第一波太興改造，那是我第一個成績，開『茶木』之前有開過燒肉店，這是第二個成績，之後才有『茶木』。」陳家強表示，起初說要改造太興，大家都會質疑，要用無很多數據，無數個簡報，去說服管理層這件事的可行性，「當然我們無水晶球在前面，沒有人能確保一定成功，但我們會說為甚麼要做，因為世界在轉變，除了要保持固有的業務，也要嘗試新事物。」陳家強說。



首創餐廳拍微電影成一時熱話



陳家強的成名作是打造出人氣品牌「茶木」，令不少港人以為是台灣「過江龍」。2012年，他首創以餐廳身份邀明星拍微電影宣傳，成為一時熱話，「別人做過的我不會做，別人未做過的我會去嘗試。」因為敢於創新，他為太興集團帶來更多可能，越式餐廳「錦麗」、泰式餐廳Tommy Yummy等，亦是他的代表作。



大學兼職送外賣 富二代不離地



雖然是富二代，陳家強看起來相當「貼地」，「大學要去送外賣，自己賺錢養自己，雖然父親會給學費和生活費，但要買東西就要自己賺錢。」因為個性較獨立，在英國做生意完全沒有依靠父親，「與生意夥伴做B2B、B2C貿易生意，在貨櫃執貨由零開始，學習使用新系統，當時是第一代電商平台，其實都是捱出來的。」他表示因為當年創業的經驗，令他加入太興後更得心應手。



父親無架子樂於助人



提到太興創辦人陳永安，陳家強表示父親沒有架子，「在餐飲協會內大家都會稱呼他為『安哥』，他以前是餐飲協會會長，他在會上花了很多心力，希望盡量幫助業界人士。」身為香港餐飲聯業協會青年委員會主席，他希望可以向父親學習，盡量幫助餐飲業有需要的人。

撰文：經濟通記者張可怡

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