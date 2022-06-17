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溫鋼城：續看好港股月內表現　20700以下為短炒入市良機

17/06/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　隔晚（16日）美股一改前日走勢，三大指數齊下挫。道指跌穿三萬關，納指挫4%。今日（17日）為美股四期結算日，對港股有何影響？市場對經濟衰退憂慮增，有甚麼板塊能獨善其身？天齊鋰業(深:002466)來港上市傳獲港交所批准，能否帶挈贛鋒鋰業(01772)？Tesla美國電動車全線加價；而蔚來(09866)將發布售價約20萬元人民幣的新品牌，競爭力堪憂？新東方在線(01797)掀起教育股炒風，還能否追入？

 

 

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