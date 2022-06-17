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《午市前瞻》專家指現價追入京東上望空間小 外賣業務或第三季落地

17/06/2022

　　恒生指數半日收報21009，升163點或0.78%，主板成交741.57億元。恒生中國企業指數報7329，升70點或0.97%。恒生科技指數報4610，升63點或1.39%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、阿里巴巴-SW(09988)及騰訊控股(00700);美團收報195.6元，升6.4元或3.38%，成交28.79億元;阿里巴巴-SW收報103元，升0.6元或0.59%，成交26.45億元;騰訊控股收報369.2元，升1.6元或0.44%，成交24.81億元。國指三大成交股份依次為美團、阿里巴巴-SW及騰訊控股。科指三大成交股份依次為美團、阿里巴巴-SW及騰訊控股。

 

(京東香港官網截圖)

 

聶振邦：美股弱勢拖累中概股 會影響港股表現


　　隔晚美股跌勢延續，今早港股受累低開，但重磅股如美團(03690)、友邦(01299)等升幅擴大，支撐恒指轉升。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，短線恒指21000心理關口對之後走勢較為重要，若今日最終未能企穩21000，後市向淡機會較大。


　　他補充，美股近期表現弱勢，若後市表現持續向淡，中概股走勢難免受累，相關跌幅亦會拖累港股科技股表現。另外亦要觀望內地會否有進一步的刺激經濟措施，因市場已逐步消化早前公布的消息，未有新一輪消息刺激大市或機會回落，向下至20100將有較大支持力度。


5、6月消費力改善將有利京東業績


　　京東(09618)618周年購物節如火如荼，此前京東公布618數據也顯示，露營用帳篷、墊子成交額按年增長165%；另外95後「預製菜」成交額按年增長95.8%。聶振邦指618銷情將有助改善京東業績，因早前封城影響整體零售市道，但5月至6月期間人民消費力逐步恢復，將對業績及股價有正面作用。他指，近期京東股價表現改善，目前已逼近4月底高位260元，預期於260元至牛熊線270元水平會有較大阻力，故現價追入上望空間不大。


京東外賣業務或不會與美團正面交鋒


　　京東近期多次放風正著手建立外賣運送業務，京東零售CEO辛利軍接受《彭博》採訪時表示，公司已「思考和探索」推出餐飲外賣服務。他表示「至於甚麼時候開始做，這將取決於能力以及人才籌備情況」。聶振邦指京東客戶群龐大，新業務落地後將為群眾帶來新鮮，估計將對業績有幫助，亦看好京東外賣業務前景。雖然京東方面未有公布何時正式推出相關業務，但聶振邦預期今年內將會成功推出，因為京東已有完整線上平台，技術問題不大，估計今年第三季，最遲第四季便會有消息。


　　聶振邦指，京東外賣業務或會對美團有一定影響，但估計相關模式會與美團不一樣，因美團現有運營模式出現虧蝕狀態，若京東跟隨其模式或會拖垮自身業績，認為京東或會以其他模式經營外賣業務，例如集中高消費等盈利較高的高端市場等。

 

京東近日多次上衝260元見阻力，但240元亦見強支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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