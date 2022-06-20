  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

大型基金非必贏 程式交易助你財富增值

20/06/2022

#程式交易 # 基金 #Algotrade #Algotrading #交易程式 #自動程式交易 #mt4 #ForexForest #外匯 #金融科技

 FF2

「財富增值」，對於小投資者而言，彷彿是遙不可及的事。然而，各位是否想過，作為一般散戶的你，同樣可以為自己投資增值，而且可以媲美甚至超越基金的表現？

 

基金一般都是採取「2及20」制，亦即當基金的年回報達到20%的門檻，就會向客戶收取2%作為管理費。2021年表現最佳的對沖基金是Renaissnce Technologies LLC (Medallion Fund)，該基金從1988年至2018年達到66%的年回報，扣除管理費後仍然達到39%的年回報。該基金甚至可以達到44%的年回報，並收取5%管理費，且只有在1989年是虧損的，單在2021年，Medallion就有48%的年回報，可謂表現出眾。

 

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)，資本約為1500億美元，自1975年創立以來，回報達到522億美元，較地球上其他任何一隻基金都要多！不過，這類大型基金絕非散戶可以參與，可謂：「有得睇、冇得食」。此外，基金亦不一定必贏，就像老虎環球基金，今年以來已累積虧損約52%，是有史以來最差；花旗集團亦因為一個交易員的錯誤而虧損最少5000億美元！

 

要達到上述的對沖基金的回報，程式交易 (Algo Trading) 是其中一種方法。2017年，摩根大通在一份報告中指出，大部分的股票投資者已不再以基本面進行股票交易，主導市場的是被動投資及基於計算及程式的量化策略。摩根大通量化研究部主管 Marko Kolanovi預估，透過基本面進行判斷與買賣的投資者只剩下10%，但被動投資及量化策略投資約佔了60%，是10年前的逾兩倍。

 

另外，市場結構研究公司Tabb Group的數據顯示，電腦驅動的交易量開始增長，但整體交易量則下滑。高頻交易是量化交易下的子策略，2017年5月每日平均交易量 67.3 億股中佔了 52%。去年亦研究報告指出，亞洲區是程式交易增長最快的市場，而北美則是最大市場，預計其在2022至2027年市場份額複合年增長率為10.5%。

 

由此可見，未來的投資市場將由人手逐漸變成程式數據分析兼自動買賣。電影《功夫》中有一句對白：「天下武功無堅不摧，唯快不破！」正正就是反映投資市場未來的趨勢，速度是成為贏家的關鍵要素。既然投資基金亦非必贏，而且同樣有機會面對巨額虧損，投資者何不利用程式交易，為自己編出財務自由之路！

 

關於Forex Forest

擁有超過10年自動程式交易經驗，為全港最專業之交易程式研發及教育中心，致力推廣及教育「自動程式交易」，並應用於外匯交易市場。讓大眾能投資環球市場，為未來作好準備。以自動化方式24小時作買賣，交易從此不受時間限制。除了推出之研發程式獲國際認可為環球最佳交易程式外，其課程更獲得ISO9001 品質認證為優質程式交易課程。

 

► 立即了解更多：https://bit.ly/3msuGtU

 forex forest

 

 

fftalker

全港程式交易知名專家及第一講師，擁有超過10年程式交易投資經驗，Forex Forest Fintech Centre創辦人。連續三年榮獲環球最佳程式獎項、金融科技量化交易企業、最值得信賴程式交易教育中心等多項獎項。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回Algo Trade 程式交易

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

19.960

異動股

00883

中國海洋石油

9.930

異動股

09999

網易－Ｓ

139.400

更多Algo Trade 程式交易

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 20.150
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.970
  • 09999 網易－Ｓ
  • 139.800
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 253.600
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 119.200
股份推介
  • 01569 民生教育
  • 0.670
  • 目標︰$0.76
  • 00881 中升控股
  • 57.800
  • 目標︰$64.00
  • 01857 中國光大水務
  • 1.640
  • 目標︰$2.00
  • 00799 IGG
  • 3.450
  • 目標︰$3.94
  • 02246 快狗打車
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.300
  • 00700 騰訊控股
  • 370.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 199.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 302.600
  • 00941 中國移動
  • 49.550
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 253.600
  • 目標︰$300.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.970
  • 目標︰$11.80
  • 02531 --
  • --
  • 目標︰$18.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/06/2022 09:29  《異動股》新東方在綫低開8%，據報「東方甄選」擬自建供應鏈

20/06/2022 09:24  《異動股》中石化低開2%，遭高盛降至賣出，紐油暴挫近7%

20/06/2022 09:21  【國際要聞】法國國會選舉初步結果，馬克龍執政聯盟未達絕對多數

20/06/2022 07:51  《油金掠影》瑞士央行加息引全球衰退憂慮，紐油大挫近7%

20/06/2022 07:50  《匯市走勢》日本央行維持負利率不變，日圓續跌美元反彈

20/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒２億人幣，買協鑫科技沽美團

20/06/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】高盛看淡中石化，招商證券降新東方在綫評級至中性

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】招商證券評新東方在綫　高盛點睇三桶油？
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣周日反彈16%　惟仍處2萬美元關口拉鋸
人氣文章

新聞>Algo Trade 程式交易

大型基金非必贏 程式交易助你財富增值
品味生活
生活
人氣文章

金錢世界．方元

暴發戶和賺到盡 2
人氣文章

心理攻防戰．梁若芊

有趣研究：一般人找到理想伴侶，自豪心態如找到獵物？成功感過後如何維繫？
人氣文章

智城物語．方展策

為未來Apple Car鋪路！蘋果新一代CarPlay掌控行車數據、操作介面手機化，或成Tesla最強競爭對手？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

本地珠寶設計品牌Rhapsody in Forest：珠寶不單是一種美學，也記載故事；每段故事，都是串連人間與仙子的秘道
人氣文章

Fashion

adidas x Gucci重量級聯乘！GG標誌配三葉圖案有驚喜！別注復古風Tee、百摺裙、手袋推薦，Wallet On Chain萬元可入手！
人氣文章

一分鐘閱讀．李怡

《八月炮火》：寥寥幾句，將德、俄兩國外交官對一戰的態度描繪得栩栩如生
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲冬瓜湯後都會咳？中醫：肺氣虛弱！加強補肺推介飲「淮山五指毛桃蓮子豬肺湯」
人氣文章
女友魅力變成男友壓力？是享受被追，還是不懂拒絕避嫌？男人一旦說要安全感非同小可！
人氣文章
夏日防曬攻略！防曬應該點揀？物理性、化學性防曬哪一款適合自己？防曬系數唔係愈高愈好！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2022 11:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2022 11:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2022 11:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/06/2022 11:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告20/06/2022
【大行炒D乜】招商證券評新東方在綫　高盛點睇三桶油？
人氣文章財經熱話20/06/2022
【虛幣世界】比特幣周日反彈16%　惟仍處2萬美元關口拉鋸
人氣文章Algo Trade 程式交易20/06/2022
大型基金非必贏 程式交易助你財富增值
人氣文章開市Good Morning20/06/2022
京東618銷售數據全解讀! 螞蟻上市憧憬再落空 阿里彈唔?內地公布LPR 內銀股部署策略!
人氣文章財經熱話20/06/2022
【陶觀天下】美聯儲激進加息　歐央行審慎保債
人氣文章香港政情19/06/2022
【特區新班子】陳國基將提升政府效能　林定國：法治是金漆招牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金