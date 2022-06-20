大型基金非必贏 程式交易助你財富增值

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「財富增值」，對於小投資者而言，彷彿是遙不可及的事。然而，各位是否想過，作為一般散戶的你，同樣可以為自己投資增值，而且可以媲美甚至超越基金的表現？

基金一般都是採取「2及20」制，亦即當基金的年回報達到20%的門檻，就會向客戶收取2%作為管理費。2021年表現最佳的對沖基金是Renaissnce Technologies LLC (Medallion Fund)，該基金從1988年至2018年達到66%的年回報，扣除管理費後仍然達到39%的年回報。該基金甚至可以達到44%的年回報，並收取5%管理費，且只有在1989年是虧損的，單在2021年，Medallion就有48%的年回報，可謂表現出眾。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)，資本約為1500億美元，自1975年創立以來，回報達到522億美元，較地球上其他任何一隻基金都要多！不過，這類大型基金絕非散戶可以參與，可謂：「有得睇、冇得食」。此外，基金亦不一定必贏，就像老虎環球基金，今年以來已累積虧損約52%，是有史以來最差；花旗集團亦因為一個交易員的錯誤而虧損最少5000億美元！

要達到上述的對沖基金的回報，程式交易 (Algo Trading) 是其中一種方法。2017年，摩根大通在一份報告中指出，大部分的股票投資者已不再以基本面進行股票交易，主導市場的是被動投資及基於計算及程式的量化策略。摩根大通量化研究部主管 Marko Kolanovi預估，透過基本面進行判斷與買賣的投資者只剩下10%，但被動投資及量化策略投資約佔了60%，是10年前的逾兩倍。

另外，市場結構研究公司Tabb Group的數據顯示，電腦驅動的交易量開始增長，但整體交易量則下滑。高頻交易是量化交易下的子策略，2017年5月每日平均交易量 67.3 億股中佔了 52%。去年亦研究報告指出，亞洲區是程式交易增長最快的市場，而北美則是最大市場，預計其在2022至2027年市場份額複合年增長率為10.5%。

由此可見，未來的投資市場將由人手逐漸變成程式數據分析兼自動買賣。電影《功夫》中有一句對白：「天下武功無堅不摧，唯快不破！」正正就是反映投資市場未來的趨勢，速度是成為贏家的關鍵要素。既然投資基金亦非必贏，而且同樣有機會面對巨額虧損，投資者何不利用程式交易，為自己編出財務自由之路！

關於Forex Forest



擁有超過10年自動程式交易經驗，為全港最專業之交易程式研發及教育中心，致力推廣及教育「自動程式交易」，並應用於外匯交易市場。讓大眾能投資環球市場，為未來作好準備。以自動化方式24小時作買賣，交易從此不受時間限制。除了推出之研發程式獲國際認可為環球最佳交易程式外，其課程更獲得ISO9001 品質認證為優質程式交易課程。

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全港程式交易知名專家及第一講師，擁有超過10年程式交易投資經驗，Forex Forest Fintech Centre創辦人。連續三年榮獲環球最佳程式獎項、金融科技量化交易企業、最值得信賴程式交易教育中心等多項獎項。

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