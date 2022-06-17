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《神州經脈》中美元首夏天通話可期　滬指重上三千三周漲近1%

17/06/2022

　　滬深股市周五（17日）先跌後升，早開市欠上升動力而低開，午收前窄幅上落，午後風格突變，外資明顯加快流入，白酒股升幅急擴，滬綜指、深綜指等指數悉數由跌轉升。最終滬綜指全日收升0.96%，報3316.79點，重上三千三關，深綜指升1.16%，報2131.22。總結全周，滬綜指升0.97%，連續第三周上升。

 

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交10934億元（人民幣．下同），連續第六個交易日破萬億。外資熱錢加快流入，資金循陸股通淨流入規模91.68億元，連續四日淨流入。


　　曾經擔任國家財政部部長的樓繼偉，周四（16日）在「2022鳳凰網財經（夏季）雲峰會」上表示，3月以來，動態清零的做法受到了嚴重挑戰，疫情防控中出現「類公地悲劇」現象，因為不當封堵的影響是全局性的，且很難追責，但對經濟造成了重大不利影響，所有參與者都受到損害。他並表示，公地悲劇的解決方法之一是對公共資源的使用加強管制。為此，中央部門已出台相關政策，包括嚴格防止阻斷交通、「疫情防控九不准」等，並開始嚴格督查，目前局面已經得到控制，經濟逐步恢復。
　
今日新聞精選
　
1. 據《彭博》引述知情人士報道，美國正安排總統拜登與中國國家主席習近平在今年夏天通電話，最快可能7月成事，至於兩人會否親身會面，消息指要等中共二十大閉幕之後才有機會。知情人士沒有透露有關美方希望談話重點的細節，但拜登政府高層官員一直在強調為兩國關係設置「護欄」的重要性。兩國眾多的分歧中包括了烏克蘭、台灣和人權等問題，中美也在為擴大對印太地區的影響而進行角力。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在被問及習近平是否會和拜登通話時，只是在電子郵件中表示中美雙方「有著順暢的溝通渠道」。此外，美國聯邦通信委員會（FCC）早前對國會表示，美國運營商拆除華為、中興(00763)等中企生產的設備成本將高達53億美元，遠超國會去年給出約19億美元預算。中國外交部回應認為，美方政客出於一己私利，泛化國家安全概念，動用國家力量無理打壓中方特定企業釀成的苦果，最終卻要由美國的企業和民眾來吞咽。他並再次敦促美方，為相關中國企業提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。
　
2. 中共中央政治局周五召開會議，審議《關於十九屆中央第八輪巡視金融單位整改進展情況的報告》。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，巡視工作圍繞中心、服務大局，把「兩個維護」作為根本任務，聚焦職能責任強化政治監督，堅持發現問題、形成震懾、推動改革、促進發展，發揮了反腐利劍作用。會議強調，堅定不移走中國特色金融發展之路。要堅持和加強黨對金融工作的領導，防範化解金融風險，深化改革創新，以動真碰硬的狠勁、一抓到底的韌勁，持續壓實整改主體責任和監督責任，從政治上、思想上、組織上、作風上、紀律上全面強化嚴的氛圍，推動金融單位黨委（黨組）全面抓好整改落實。此外，教育部學生司副司長吳愛華表示，基層是引導畢業生就業的重要方向，社區專職工作崗位出現空缺，要優先招用，或拿出一定數量專門招用高校畢業生。同時，今年還將繼續穩定擴大國企招聘規模。國家統計局早前公布的數據顯示，5月份，16－24歲、25－59歲人口調查失業率分別為18.4%、5.1%。
　
3. 內地的新冠疫情趨緩，周四新增64宗本土個案。上海疫情進一步放緩，16日增4宗本土病例，是今輪疫情以來首次錄得單位數。上海市衛健委公布，周四上海新增本土新冠肺炎確診病例2例和無症狀感染者2例，均在隔離管控中發現，無社會面新增陽性感染者。北京新增22宗本土陽性，市政府新聞發言人徐和建16日表示，天堂超市酒吧關聯疫情趨向緩和，但依然存在出現社會面隱匿病例的可能性，北京疫情防控仍處於關鍵階段。美國新任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）相信，中國會維持「動態清零」的防疫政策至明年初，美國企業在政策實施期間，可能不會貿然進一步對中國進行新投資。繼上海之後，北京鑑於確診個案上升，亦實施嚴格防疫措施，商界憂慮中國經濟難有強勁增長。伯恩斯出席線上研討會時稱，中國政府已經清楚明言，直至明年初也會維持「動態清零」防疫政策不變，美國企業對此感到關注，未敢對中國實施大規模的新投資。不過，中國外交部回應稱，良好的疫情防控是經濟社會發展的基礎，也是最有利的營商環境。
　
4. 中國第三艘航空母艦周五上午在在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行下水命名儀式。經中央軍委批准，第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。「福建艦」是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。該艦下水後，將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。
　
5. 疫情封控對上海造成的經濟衝擊已經顯現。上海市統計局公布，今年1－5月，上海市固定資產投資比去年同期下降21.2%。三大投資領域中，城市基礎設施投資同比下降41.3%；工業投資下降22.1%；房地產開發投資下降18%。全市三大產業投資中，第一產業投資同比下降57.3%；第二產業投資下降22.1%；第三產業投資下降21%。1－5月，上海實現社會消費品零售總額6047.54億元，同比下降18.7%。分行業看，首五個月，批發和零售業實現零售額5643.15億元，同比下降17.5%；住宿和餐飲業實現零售額404.39億元，下降32.2%。1－5月，上海市房地產開發投資比去年同期下降18%。期內，商品房銷售面積461.66萬平方米，下降23%。其中，住宅銷售面積377.15萬平方米，下降18.2%。此外，4月上海港口貨物吞吐量4321.54萬噸，同比下降33.8%；港口集裝箱吞吐量308.49萬TEU，同比下降17%。
　
6. 今年以來，在較為冷清的基金發行市場中，同業存單基金卻強勢「吸金」。Wind數據顯示，當前市場共有21隻同業存單基金，合計規模達1458.3億元。其中，今年成立的同業存單指數基金就有15隻，另外還有逾90同業存單指數基金處於等待審批狀態中。業內人士指，同業存單指數基金的火爆原因與今年權益市場的風險偏好下降有關，投資人更願意將資金放置在流動性較好、風險相對較低的資產中，而同業存單指數基金正好符合這樣的特點。此外，截至2022年5月，銀行間市場共支持發行碳中和債2442億元。如按募投金額與項目總投比例折算，促進減排二氧化碳4203萬噸，節約標準煤1811萬噸，以專項產品精準引導資金流入低碳領域，激發企業借助金融產品促進綠色發展的動力。目前，綠色債券的投資人群體已覆蓋各類境內外投資機構。
　
7. 江西省撫州市稅務局公布，通過稅收大數據分析，發現陌陌平台上的網絡主播徐國豪涉嫌偷逃稅款。經查，徐國豪在2019年至2020年期間，取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅1755.57萬元，通過虛構業務轉換收入性質等方式虛假申報偷逃個人所得稅1914.19萬元，少繳其他稅費218.96萬元。江西省撫州市稅務局稽查局依據相關法律法規規定，對徐國豪追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計1.08億元。江西省撫州市稅務局有關負責人表示，稅務部門將進一步依法加強對網絡直播行業從業人員的稅費服務和稅收監管，依托稅收大數據分析，對存在涉稅風險的，按照「提示提醒、督促整改、約談警示、立案稽查、公開曝光」的五步進行處置，不斷提升網絡直播行業從業人員稅法遵從度。
　
8. 美元繼續走軟，人民幣中間價錄兩連漲，至逾一周新高；即期匯率（CNY）周五早跟隨高開262點子，報6.6900，全日漲152點，收報6.7010，實現三連升，收盤價創6月10日以來一周新高。交易員稱，歐洲多國央行齊加息導致經濟衰退憂慮加劇，隔夜美股暴跌美元下挫，不過亞洲時段美元指數已企穩回升，短期人民幣或跟隨寬幅震盪。他們並表示，面對主要央行加息潮起，日本央行仍維持超寬鬆貨幣政策，各央行緊縮博弈料繼續驅動美指走勢；短期外部擾動對人民幣影響較大，市場情緒偏謹慎。中金公司最新觀點則認為，美元指數本周明顯在105上方遇阻而轉跌，RSI等技術指標也已經開始從之前嚴重的超買區域掉頭，而4月以來的上升趨勢線阻力依舊沒有被美元多頭成功攻克，美元自此有繼續下行的空間；下一個支撐位在2020年3月高點103附近。

 

撰文：經濟通中國組

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