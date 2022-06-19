  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【特區新班子】國務院任命第六屆主要官員　陳國基出任政務司司長

19/06/2022

　　依照香港特別行政區《基本法》的有關規定，根據香港特別行政區第六任行政長官李家超的提名，國務院任命第六屆政府主要官員，將於今年7月1日就職。

 


　　政務司司長由現任特首辦主任陳國基出任，副司長為退休政務官卓永興；陳茂波留任財政司司長，副司長為現任發展局局長黃偉綸；律政司司長為大律師公會前主席林定國，副司長是民建聯副主席張國鈞。

鄧炳強、曾國衞、許正宇留任

　　政策局由13個增至15個；楊何蓓茵出任公務員事務局局長；麥美娟任民政及青年事務局局長；鄧炳強繼續出任保安局局長；曾國衞留任政制及內地事務局局長；盧寵茂出任醫務衞生局局長；許正宇留任財經事務及庫務局局長；教育局副局長蔡若蓮升任教育局局長；發展局局長由現任常任秘書長甯漢豪出任。

 

左起：鄧炳強、曾國衞、許正宇（政府新聞處網頁）


楊潤雄將出任文化體育及旅遊局局長

　　商務及經濟發展局局長由大灣區航空行政總裁丘應樺出任；建築署署長何永賢出任房屋局局長；林世雄出任運輸及物流局局長；勞工處處長孫玉菡出任勞工及福利局局長；環境局副局長出任環境及生態局局長；孫東任創新科技及工業局局長；教育局局長楊潤雄將出任文化體育及旅遊局局長。

胡英明出任廉政專員

　　懲教署前署長胡英明將接替白韞六出任廉政專員；林智遠任審計署署長；蕭澤頤為警務處處長；區嘉宏為入境事務處處長；何珮珊為海關關長。


撰文：經濟通記者張可怡

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

25.000

異動股

01024

快手－Ｗ

83.250

異動股

09901

新東方－Ｓ

16.460

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 29,888.78
    -38.29 (-0.128%)
  • 標準普爾500指數
    升 3,674.84
    +8.07 (+0.220%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 10,798.35
    +152.25 (+1.430%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升50.587
變動率︰+3.120%
較港股︰-0.12%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升355.250
變動率︰+2.864%
較港股︰-0.21%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰跌3.352
變動率︰-3.829%
較港股︰-4.23%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰跌3.709
變動率︰-6.062%
較港股︰-6.81%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升65.230
變動率︰+5.193%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升28.120
變動率︰+3.611%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.485
變動率︰+2.867%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.320
變動率︰+1.897%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升26.870
變動率︰+8.829%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升135.140
變動率︰+7.484%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盤價(USD)︰跌496.160
變動率︰-7.016%
COP
康菲石油
按盤價(USD)︰跌93.740
變動率︰-8.475%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/06/2022 02:25 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/06/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/06/2022 02:25 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 25.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 83.250
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 16.460
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.520
  • 02048 易居企業控股
  • 1.230
股份推介
  • 00881 中升控股
  • 57.350
  • 目標︰$64.00
  • 01857 中國光大水務
  • 1.670
  • 目標︰$2.00
  • 00799 IGG
  • 3.480
  • 目標︰$3.94
  • 02246 快狗打車
  • --
  • 目標︰--
  • 00909 明源雲
  • 10.900
  • 目標︰$14.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 369.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.500
  • 00388 香港交易所
  • 356.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 199.100
  • 01797 新東方在綫
  • 25.000
報章貼士
  • 01347 華虹半導體
  • 26.600
  • 目標︰--
  • 06186 中國飛鶴
  • 8.460
  • 目標︰$10.00
  • 02388 中銀香港
  • 30.550
  • 目標︰$32.75
熱炒概念股
即時重點新聞

17/06/2022 16:40  《盤後部署》京東618購物節報喜，港股下周有望重上二萬一千四

17/06/2022 19:02  消息指人行已受理螞蟻集團成立金融控股公司申請

17/06/2022 13:21  港交所:沒有與俄羅斯交易所進行合作

17/06/2022 14:48  【新冠肺炎】學校快測維持至8月學年結束，謝師宴等宴會要減少

17/06/2022 18:18  《新股上市》GOGOX(2246)公開發售傳獲數倍認購

17/06/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒２億人幣，買協鑫科技沽美團

17/06/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】富瑞唱淡三大航空股兼削價，大摩降領展至「持平」

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

【特區新班子】國務院任命第六屆主要官員　陳國基出任政務司司長
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強　中芯走勢改善回落可吼
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中美元首夏天通話可期　滬指重上三千三周漲近1%
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

破紀錄增兵，利物浦衝冠
人氣文章

智城物語．方展策

為未來Apple Car鋪路！蘋果新一代CarPlay掌控行車數據、操作介面手機化，或成Tesla最強競爭對手？
人氣文章

Dr C&C醫生健康教室．陳婉晴醫生（Cheryl）、盧敬欣醫生（Cathy）

夏日防曬攻略！防曬應該點揀？物理性、化學性防曬哪一款適合自己？防曬系數唔係愈高愈好！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌殺傷力遠比想像中大！由情感受傷到關係重建必經的6個歷程！破壞容易修補難，你明白嗎？
人氣文章

Art & Living

麥當娜親自欽點出演自編自導傳記電影！古典系女伶Julia Garner不簡單！精湛演技早在《創造安娜》前已受肯定？
人氣文章

Art & Living

ArtInvest：到底藝術創作及策展的言論自由是否無窮無盡？該用甚麼準則去收藏灰色地帶的作品？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
落雨衣物難乾、有噏味！5招乾衫兼KO異味︰用膠樽晾衫？用膠袋和風筒乾衣？脫水前加XX更快乾 新文章
人氣文章
初夏當時得令！用白露筍炮製清爽開胃沙律！白露筍應如何揀選和保鮮？
人氣文章
消委會｜測試15款床單！防蟎效果理想！過千元CASABLANCA抑菌力最差、輸畀$59平價貨色？一款含致癌物！即睇所有床單分數排名
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章香港政情19/06/2022
【特區新班子】國務院任命第六屆主要官員　陳國基出任政務司司長
人氣文章財經熱話17/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強　中芯走勢改善回落可吼
人氣文章中國故事17/06/2022
《神州經脈》中美元首夏天通話可期　滬指重上三千三周漲近1%
人氣文章財經熱話17/06/2022
內地車市回暖汽車股造好　理想下周發布新車飆8%
人氣文章財經熱話17/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：瑞士及英國央行齊加息　日本按兵不動　中長線英鎊最值博！
人氣文章財經熱話17/06/2022
【俄資或進港】港交所午後否認　李偉傑：港交所持續走高還望一因素！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金