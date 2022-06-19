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【特區新班子】陳國基將提升政府效能　林定國：法治是金漆招牌

19/06/2022

　　候任行政長官李家超下午率領新班子見記者。候任政務司長陳國基對獲提名和任命感到非常榮幸，有感責任重大，明白香港正面對種種困難，市民對新一屆政府抱有更大期望，他會竭盡所能，協助特首準確落實一國兩制，凝聚各方力量，統籌政策局，落實有利香港民生的政策。他表示，將要求各部門精簡程序，提升效能，盡早解決市民生活困難，亦會與不同政策局與內地緊密聯繫，把握大灣展機遇。

 

（Alex攝）


　　陳國基指，相信政務司副司長卓永興能幫忙協調，政務司轄下9個部門，在稍後再仔細研究如何分工，承諾會與副司長有清晰的分工。

陳茂波：完善選舉制後由亂轉治

　　續任財政司長的陳茂波表示，國際政經格局深刻變化，加上「黑暴」和疫情，令香港面對相當困難的環境，但《港區國安法》實施後，香港迅速由亂轉治，完善選舉制度後，亦令香港由治及興，他高興和感恩可以參與下一屆政府的團隊，相信在中央堅實支持，李家超強而有力的領導下，新團隊會以革新精神、堅毅精神、無比鬥志，解決問題，推動社會經濟發展。

 

（Alex攝）


林定國：法治是「金漆招牌」

　　候任律政司長林定國表示，法治是香港的「金漆招牌」，讓市民可以安居樂業，追尋理想，法治對鞏固香港國際金融、航運和商業中心，亦是必不可少。他表示，一定會堅定維護法治，努力將法治這個「金漆招牌」擦得更亮麗，令大家相信香港是名符其實，讓所有市民深感驕傲，令他人深感羡慕。


　　被問到曾在1989年參與六四集會，現在如何看待六四集會，林定國回應指，不會評論六四事件。他又指，不會屈服於外國所謂的制裁，與候任特首李家超有同一立場，對外國制裁嗤之以鼻。

卓永興、黃偉綸、張國鈞發言

 

（Alex攝）


　　候任政務司副司長卓永興表示，感到榮幸同時責任重大、任務艱鉅，過去在政府生涯中，曾服務17個部門，而政務司副司長需協助政務司司長協調轄下9個局，而他曾在當中7個部門服務。


　　候任財政司副司長黃偉綸表示，會在候任特首及政府的領導下，協調及協助財政司轄下的6個局，亦會參與下一個年度財政預算案的工作。


　　候任律政司副司長張國鈞表示，感謝候任特首李家超提名及中央政府的信任，未來會竭盡所能向市民解說，擦亮香港法治的「金漆招牌」。

 

撰文：經濟通記者張可怡

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