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京東618銷售數據全解讀! 螞蟻上市憧憬再落空 阿里彈唔?內地公布LPR 內銀股部署策略!

20/06/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　618購物節正式結束，電商陸續公布銷售數據。京東集團(09618)下單金額創新高，但增幅卻創歷史新低；小米(01810)支付金額與去年同期相若，如何解讀數據？京東近日消息不斷，包括研究進軍餐飲外賣業務及內部架構重組，對公司是利多於弊嗎？內地早上9時15分公布貸款市場報價利率（LPR），料內地貨幣政策寬鬆態度持續多久？對內銀股影響如何？

 

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