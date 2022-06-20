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【胡‧說樓市分析：美國再加息0.75厘，三個月內H按已逐步追貼定息!】

20/06/2022

受制通脹高企，美國聯儲局一如市場預期，加息0.75厘，為28年來最大加幅，加息後，聯邦基金利率目標區間將加至1.5厘至1.75厘。雖然匯豐剛剛公布維持最優惠利率不變，但更令人關注的是聯儲局預計今年底美息將升至3.4厘，較3月時的預測高1.5厘，同時港元連日走資，銀行體系結餘已縮減至約2,800億元。

 

資金成本將有增無減

受俄烏戰爭及環球供應鏈受阻等影響，美國通脹仍高企於8.3%，已是連續六個月超過7%，幾乎肯定高通脹並非短暫現象，要緩解通脹影響，最直接快捷的方法就是調整貨幣政策。因此，聯儲局官員亦預期今年底美息將升至3.4厘，在港美息差加速擴闊下，港元持續流走，可以預計至少今年內，資金成本將有增無減，下半年港銀亦有可能象徵式上調最優惠利率。

 

要留意的是，聯儲局主席鮑威爾會後表示加息0.75厘並非常態，很多人都解讀為往後不會再大手加息，是利好訊號，但觀乎聯儲局過往的表現，政策風向改變得很快，始終視乎美國通脹與民意，這句「並非常態」，我們會翻譯為「沒有既定加息步伐，可快可慢，都係要睇數據做人」。

 

三個月內，H按息率已逐步追貼定息利率

在港元持續流走下，銀行體系的短期資金池逐步收窄，銀行同業拆息無可避免上升，1個月拆息(HIBOR)已升至19個月新高，最新報0.58厘，若以普遍新造H按息率H+1.3厘計算，實際按息已升至約1.9厘。

 

我們3月美國重啟開息周期時所報道，當時10年期定息按揭息率僅為2.1厘，短短三個月內，H按息率已逐步追貼當初的定息利率，誠如影片所言(影片傳送門：https://youtu.be/T2Ubr9M5iBY)，定息利率基本上是借款人與銀行的對賭，申請當刻，定息利率必定較浮息高，但你要賭的是未來十年按息加幅會否超過這個利率溢價。假如三年後美國重回超低息環境，當然你亦可轉回H按，只是要重新通過壓力測試。

 

如果我每兩年轉按一次，銀行現金回贈能否彌補多出的利息成本? 在目前高回贈的環境下，此說法似乎成立，但銀行不時調整現金回贈比例，假如當刻資金緊張，銀行自然減少回贈優惠，相信大家都記得不久前，銀行曾暫停轉按的現金回贈優惠。

 

10年期定息利率至今已調升至2.7厘，牌價將維持至本月底，實際按息與H按有約0.8厘的溢價，谷友可以衡量是否值得選用，大前提是自己已有充份認知。

銀行體系結餘驟降，金融體系會否爆煲?

當然不會。雖然本港銀行體系結餘於兩個月間減少575億元，但2,800億元始終仍屬高水平，過往數年美國QE及超低息環境下，香港承接的熱錢足以抵抗短期資金流動的影響，亦不要忘記，外匯基金票據仍高達1.19萬億元，有需要時，金管局亦可向銀行贖回票據釋放資金。事實上，目前香港銀行體系亦穩健，結餘逐步下降亦是健康的發展，我們認為金管局今年內亦不需要出手釋放資金，但從過往經驗看，銀行於今年內絕對有理由輕微上調最優惠利率(P)，只是此舉象徵意味大於實際需要。

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