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《午市前瞻》專家指恒指或試2萬關 三桶油好消息出盡不宜再撈

20/06/2022

　　恒生指數半日收報21109，升34點或0.16%，主板成交833.24億元。恒生中國企業指數報7373，升5點或0.08%。恒生科技指數報4631，跌22點或0.48%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、京東集團-SW(09618)及騰訊控股(00700);阿里巴巴-SW收報103.5元，跌1元或0.96%，成交41.09億元;京東集團-SW收報253.6元，跌7.6元或2.91%，成交25.43億元;騰訊控股收報368.8元，跌0.6元或0.16%，成交24.38億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、京東集團-SW及騰訊控股。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、京東集團-SW及騰訊控股。

 

 

(中海油官網截圖)

 

張智威：港元弱勢，港股或試20000點


　　恒指繼續徘徊於廿天線附近，今早低開126點，開市後重磅科技股略為回彈，恒指收窄跌幅，其後全線內房股抽升，5隻藍籌內房股雄據升幅榜首，一度帶動大市轉升。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指過去連續5個交易日沿廿天線遊走，預期恒指將較上半個月為弱，估計將於21000點附近上落。他指，大市或要於期結日前後才會出現較明顯方向，但美元強勢，港元持續觸及弱方兌換保證將不利股市，短期或須下試20000點。


油股好消息出盡不宜撈


　　瑞士央行意外加息半厘震動市場，市場憂慮全球經濟衰退，國際油價上周五急跌穿110美元水平，紐約期油急跌6.8%，報109.56美元，布蘭特期油跌5.6%，報113.12美元，今日三桶油跟隨向下，中海油(00883)跌超過5%。張智威指油價早前受惠的俄烏利好消息已消化完成，而且美國總統拜登早已預告要用盡所有方法壓低通脹，對油價自然有不利影響，如今正是反映結果。
　　他指，目前油股所有好消息都消化完，股息亦派完，故已無謂撈底。此外，張智威預期油價將會持續探底，更大有機會跌穿100美元。


賭股、旅遊股不宜掂


　　澳門相隔八個月再出現新冠病毒本地感染，發現最少21宗確診，牽涉兩個群組。學校即日起停課，政府及公共部門除緊急及必須服務外，周一及周二關閉，今日濠賭股及其他旅遊股一同受挫。張智威指目前澳門猶如半封城狀態，預期賭股之後或有小反彈，但短中線仍會受壓。而旅遊股亦然，因內地維持動態清零政策，疫情反覆下旅遊股亦不宜沾手。

 

 

經濟衰退憂慮令國際油價大跌，中海油失守50天線。(經濟通HV2報價系統)

 

 撰文: 經濟通通訊社市場組

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