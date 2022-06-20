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《神州經脈》LPR如預期持穩　滬指悶跌深市炙熱　外資轉流出

20/06/2022

　　內地6月貸款市場報價利率（LPR）如預期持穩。在亞洲股市遭遇大跌之時，A股卻繼續乘風破浪。三大指數開盤漲跌不一，隨後震盪走高，滬綜指輕微低開後曾經一度轉升，不過外資流走，收市仍跌0.04%，報3315.43點，深成指升1.27%，光伏、風電、新能源車股走高，油氣股、稀缺資源板塊走勢疲軟；煤炭開採加工板塊領跌兩市。寧德時代(深:300750)上周公布即將發布麒麟電池後，股價連日造好，周一（20日）再漲4.21%，報506.52元（人民幣．下同），時隔兩個多月返回500元關，帶動創業板指漲1.99%，日內站上2700點。

 

 

（資料圖片）

 

　　人行今早公布，6月一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.7%和4.45%不變，符合市場預期。分析普遍認為，5月五年期LPR已大幅下調，6月MLF利率又是按兵不動，目前正值穩增長措施落地執行之際，6月LPR報價不變動，以觀察前期政策效果如何。


　　外資轉為流出，資金循陸股通淨流出規模97.03億元，結束連續四日淨流入。不過兩市全日成交11645億元，按日增加6.5%，連續第七個交易日破萬億。

今日新聞精選

1. 美國總統拜登上周六（18日）在家鄉特拉華州與太太度周末期間向媒體證實，很快會再和中國國家主席習近平通話，但未有提及確實日期。他並透露，正考慮是否解除部分中國貨的進口關稅，形容正在決定過程之中。美國財政部長耶倫周日（19日）接受美國廣播公司（ABC）訪問時，認同中國涉及若干不公平貿易操作，但其認為對某些中國貨徵關稅是難以達致相關策略性目標，而只會加重美國消費者成本。耶倫也強調，拜登未有作出最終決定。此外，中國外交部19日發表《美國對華認知中的謬誤和事實真相》全文長達4萬字，駁斥21點對華謬誤。文章引言提到，美國國務卿布林肯在亞洲協會發表對華政策演講，通過精心包裝的語言渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，試圖發起對華全面遏制打壓，「讓我們用事實和數據說話，將美國對華政策的欺騙性、虛偽性和危害性昭示於天下」。文章批評美國推動北約介入亞太事務，邀請日本、南韓、澳洲等亞太盟友參加北約馬德里峰會，企圖建立「亞太版北約」，嚴重威脅亞太地區安全穩定。

2. 據中國海關總署的數據顯示，中國5月從俄羅斯進口的原油按年大增55%，達到創紀錄的水平，令俄羅斯取代沙地阿拉伯成為中國第一大原油供應國，是俄羅斯在時隔19個月後重回榜首位置。中國5月從俄羅斯進口的原油總量接近842萬噸，大約相當於每日198萬桶，高於4月的每日159萬桶。分析指出，進口量大增主要是由於俄羅斯因入侵烏克蘭而受到制裁，中國煉油商抓住俄羅斯原油大幅折扣的機會買進。與此同時，在烏克蘭糧食出口被切斷後，中國5月從烏克蘭進口12.67噸玉米，較一年前的126萬噸大降近九成。數據還顯示，中國5月從美國進口190萬噸玉米，比一年前的189萬噸略增。大豆方面，海關數據顯示，中國5月自巴西的大豆進口量779萬噸，低於上年同期的923萬噸；從美國進口大豆173萬噸，比去年同期的24.4萬噸大幅增加。在巴西大豆出口的旺季，中國買家卻轉向美國大豆以便獲得更好的利潤，因為惡劣的天氣推高了巴西大豆價格。

3. 周日開幕的第三屆跨國公司領導人青島峰會發布報告《跨國公司在中國:全球供應鏈重塑中的再選擇》，顯示中國仍是跨國公司全球投資重要目的地。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，跨國公司在華投資穩中有進，投資結構持續優化，經營效益持續向好。展望未來，中國將進一步放寬市場准入，促進公平競爭，不斷提升貿易和投資自由化便利化水平，著力打造市場化、法治化、國際化營商環境。汪文斌提到，正如王勇國務委員在此次青島峰會開幕式致辭中所指出的，中國開放的大門愈來大、營商環境越來越好、發展機遇愈來愈多，歡迎各國企業來華投資興業、深耕中國市場、公平參與競爭、共享發展紅利。

4. 上海兩個多月的封控過後，居民取現需求集中爆發，疊加養老金發放，多家銀行門口大排長隊。對此，人民銀行上海總部表示，6月1日至15日上海的現金供應投放總量達到去年同期的近4倍，保證了全市各銀行現金庫存充足。人行上海總部稱，6月養老金集中發放高峰已過，相關銀行網點「排隊長」問題有所緩解，但受疫情防控等因素影響，現金服務需求仍存在波動性和不確定性。人行上海總部強調，各銀行要為特殊人群和高齡老人開辟綠色通道，指定專人主動了解老年客戶業務需求，引導並協助其通過現金自助設備辦理現金存取業務。此外，上海市郵政局公布，5月上海快遞服務企業業務量完成8055.3萬件，同比下降74.4%。業務收入完成135億元人民幣，同比下降5.7%。1－5月，上海快遞服務企業業務量累計完成9.2億件，同比下降37.2%。業務收入累計完成693.7億元人民幣，同比增長7%。　

5. 今年4月中旬起，禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行等多家河南村鎮銀行以「提供更優質的服務」為由，對網銀系統進行升級維護，網上銀行、手機銀行隨即暫停服務。此後，多家河南村鎮銀行出現「取款難」問題，令全國各地的儲戶人心惶惶。事件發酵2個月後，河南許昌市公安局上周六發布通告稱，涉事村鎮銀行的大股東—河南新財富集團涉嫌嚴重犯罪，警方已抓獲一批嫌疑人，查封凍結一批涉案資產。禹州新民生村鎮銀行今日在官網發布公告稱，該行從即日起開展線上客戶資金信息登記工作，凡該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記，需要完整、真實、準確填寫相關信息。客戶在登記信息時首先要選擇存款機構，包括四家村鎮銀行--禹州新民生村鎮銀行、惠民村鎮銀行、黃淮村鎮銀行和新東方村鎮銀行。除了要填寫個人基礎信息外，還應填寫相關「產品信息」，包括交易時間、交易金額、產品名稱、產品期限、產品年利率、交易渠道、已獲取收益、獲取收益方式、獲取產品方式，以及是否存在通過其他渠道獲取收益等。

6. 內地的新冠疫情趨緩，周日新增24宗本土個案。澳門相隔八個月再出現新冠病毒本地感染，發現最少21宗確診，牽涉兩個群組。學校即日起停課，政府及公共部門除緊急及必須服務外，周一及周二關閉。澳門政府同時推行全民檢測，預計兩日內完成。北京酒吧疫情傳播鏈基本阻斷，不過該市發布最新指引，高風險人群、高風險地區已進返京人員、中風險地區（含參照中風險地區）已進返京人員、國內其他涉疫地區已進返京人員、陸路邊境口岸所在縣已進返京人員等均須實施7天健康監測。另據中國疾病預防控制中心周報上周六發表了一項本數據研究，揭示了此次上海疫情中，入院新冠患者的重症率為0.065%。此外，中國民航局上周表示，在國務院聯防聯控機制統籌下，民航局正在與部分國家商談，逐步、穩妥增加定期國際客運航班，滿足人員往來需要。據中國駐意大利大使館17日消息，經中意雙方有關部門共同努力，近期中意間往來直航將陸續恢復。據了解，勒奧斯航空執飛的赴華直航NO976航班（米蘭至南京）將於6月20日起運營。

7. 據內媒《21世紀經濟報道》從接近國資委的消息人士獲悉，近日，國務院國資委印發《關於國有資本投資公司改革有關事項的通知》，經國務院國資委對國有資本投資公司試點改革情況的全面評估，國投集團、華潤集團、招商局集團、中國建材和中國寶武五家央企正式轉為國有資本投資公司。值得注意的是，三批19家國有資本投資公司試點央企中，有兩家疑似已不在試點名單。在省級層面，據不完全統計，2013年至2021年底，全國有36個省級國資委改組組建了超過150家國有資本投資運營公司。另據《上海證券報》報道，中國正研究出台「超常規」的新政策，以幫助因原材料成本高企而利潤受損的下游工業企業。報道稱，超常規的穩增長政策，具體內容包括供給側結構性改革、拉動消費需求、加大技術改造投資等。報道稱，許多下游企業今年都出現了虧損，包括新能源汽車製造商在內。文章又說，4月上游行業利潤總額佔比達到47.4%，處於歷史高位。

8. 人民幣中間價止步兩連揚，即期匯率（CNY）周一早低開20點子，報6.7030，全日漲150點，收報6.6860，實現四連揚，收盤價創6月9日以來逾一周新高。交易員稱，中國經濟復甦預期和疫情擾動繼續對人民幣形成擾動，不過美元沒有形成新的趨勢前，人民幣也可能維持區間波動。中金公司最新觀點認為，中國經濟復甦預期和中美息差的擴大相互牽制，令人民幣未脫離雙向波動的基調。本周中國方面經濟數據較少，而美聯儲有多位官員將發表講話，市場或從中尋求對今後加息路徑的看法。預計美元／人民幣匯率區間為6.65－6.75。三菱日聯銀行最新周報指出，國內新冠疫情和防控下的國內經濟增長仍是人民幣最重要的因素，估計本周人民幣將在6.7附近區間震盪。

 

撰文：經濟通中國組

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