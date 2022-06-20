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騰訊兩天減持新東方在綫共7460萬股　套現7.2億元

20/06/2022

　　根據聯交所資料顯示，騰訊(00700)分別在上周三(15日)和周四(16日)以平均價9.6168元和9.6755元減持新東方在(01797)3561萬股和3899萬股，共涉及約7.197億元，持股量由9.04%大減至1.58%。

 

(新東方在綫官網截圖)


　　內地推出針對教培行業的「雙減」政策以來，曾經的教育巨頭新東方(09901)艱難求存，新東方和旗下的新東方在股價亦於低位徘徊多時。但新東方在綫新成立的直播帶貨平台「東方甄選」的直播室推出雙語直播帶貨爆紅，瞬間扭轉頹勢，消息刺激新東方在股價由10日起火箭式飆升，在騰訊減持那兩天，該股分別收漲54.1%和72.7%，更於16日高見33.15元，創近2年新高。但其股價自上周五(17日)起開始回調，今日更挫32.08%，報16.98元，即從高位回吐約48.8%。

 

(資料圖片)


　　騰訊自2016年A輪以來一直是該公司股東，投資總額5087.72萬美元（折合約4億港元），投資成本0.5627美元（約4.42港元）。

 

撰文: 經濟通通訊社採訪組

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