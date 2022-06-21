黃瑋傑：恒指短期或跌穿50天線 新東方在綫買入後帳面蝕10-15%離場

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

騰訊(00700)上周一（13日）連兩天減持新東方在綫(01797)共7460萬股，套現7.2億元。教育股散水，對騰訊可謂好消息？美團(03690)被創辦人王興減持10萬股B類股份套現，作公益捐贈，如何解讀？中電(00002)受累受累於澳洲業務遠期合約公平值不利變動，預告半年轉虧；單以首5個月計綜合營運虧損至37億元，公用收息股穩健時代不再？

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