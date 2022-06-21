  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】順豐房託：兩年內將資產增至120億目標不變惟有挑戰

21/06/2022

　　順豐房託(02191)上市至今逾一年，執行董事兼行政總裁翟廸強曾預告，目標上市兩年內將資產由60億元提升至120億元。他接受《經濟通通訊社》專訪時坦言，過去一年的市場環境及資本市場均有調整，利息環境亦有轉變，因此要達成這個目標會有一定的挑戰，不過公司仍會維持這個目標。對此，他指出，融資安排是其中一個挑戰，因為集團作為一間房託，借貸比率需要限制至最高50%，如以保守及較安全的角度而言，該比率應控制在四成多一點的水平，而目前集團亦有增加借貸的空間，同時公司需考慮如股本融資等不同的借貸模式。

 

加息環境下， 順豐房託仍有空間收購新物流地產項目。（Tim攝）


加息對集團有影響 會透過對沖以減低風險


　　對於美國宣布加息0.75厘，幅度是自1994年，即28年以來最大。翟廸強指，加息一定對集團構成影響，會爭取一個較低融資成本的安排，在利息方面亦會透過對沖以減低風險。不過，他續指，相對寫字樓或商埸，物流地產的租金回報相對較高，即使利息成本上升令物業回報率下調，項目仍然會有盈利，有助集團增加派息。目前集團採取百分百派息政策。他認為，即使目前利息環境不太理想，但集團仍有空間收購新的物流地產項目。


　　翟廸強表示，疫情會拖慢文件往來的程序，以營運的角度來看，雖然疫情影響到國內經濟，部分地區的封城措施亦影響到集團的營運，惟整體的物流地產需求及使用率仍然很高，因此集團作為業主，認為對出租率及租金收入並沒有影響。


本港物流地產項目需求樂觀 租金有上調空間

 

物流地產有需求，料租金仍有上調空間。（Tim攝）


　　物流項目方面，集團投資的現代化物流物業的市場有別於一般零售或商業地產項目，一般來說物流物業的租戶會按據業務需要安排設備，比如擁郵件分派設備、冷鏈、恒溫等，這些需要租戶投入資金，因此租戶的粘性也較高。


　　翟廸強認為，本港土地供應緊張，政府亦相對較少推售工業地，加上工業用樓宇的空置率低，因此對物流地產的需求感到樂觀，料租金仍有上調空間。另一方面，內地同樣對物流地產有很大需求，惟土地供應相對較多，令部分地區的物業空置率達到雙位數。不過，他強調，大型企業會選擇高質素的物流物業，故高質素的物流地產項目空置率仍然較低。租金方面，他提到，疫情初期內地的物業租金有所下調，但目前很多地區的租金已回復到正增長，相信高質素項目的租金仍有上升空間。

 

撰文：經濟通記者羅綽堯

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

17.500

異動股

00002

中電控股

67.400

異動股

00005

滙豐控股

51.400

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 17.500
  • 00002 中電控股
  • 67.400
  • 00005 滙豐控股
  • 51.400
  • 01282 寶新金融
  • 0.065
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 118.000
股份推介
  • 01876 百威亞太
  • 20.950
  • 目標︰$22.60
  • 00285 比亞迪電子
  • 20.550
  • 目標︰$23.90
  • 01755 新城悅服務
  • 9.090
  • 目標︰$9.47
  • 03171 Ａ三星區塊鏈
  • --
  • 目標︰--
  • 01569 民生教育
  • 0.660
  • 目標︰$0.76
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 381.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 105.800
  • 00002 中電控股
  • 67.400
  • 00005 滙豐控股
  • 51.400
  • 00941 中國移動
  • 49.750
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 137.300
  • 目標︰$160.00
  • 03700 映客
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 06049 保利物業
  • 51.750
  • 目標︰$54.50
熱炒概念股
即時重點新聞

21/06/2022 17:00  《盤後部署》金融、科技股表現理想，恒指仍有望重上21800

21/06/2022 15:02  《本港經濟》陳茂波:短中期有兩大挑戰，包括如何加速疫後復甦

21/06/2022 13:58  歐冠昇:港交所須自我顛覆，由基礎設施進化成以客戶為中心

21/06/2022 12:30  調查指阿里印度部門向監管機構提交捏造文件

21/06/2022 16:36  《本港經濟》5月整體通脹率意外降至1.2%，低於預期

21/06/2022 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒６億人幣，買港交所沽美團

21/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】摩通降中電目標至６３元，升電能、長建至增加比重

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中電受澳洲業務拖累中期料錄虧損　大行狠劈目標價逆市插7%
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多地樓市政策再鬆綁　滬指兩連跌仍守三千三
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「直播清流」高位腰斬　螞蟻傳聞耐人尋味
品味生活
生活
人氣文章

形象UP！．藍婷

職場說話技巧｜如何換個措辭提升說話力？以「琢磨式說法」表達！
人氣文章

市場最熱點

林嘉麒：環球息魔來襲　嚴選收息股！匯控再炒加息？
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜連續7日破千！今增1,076宗本地感染個案！疑出現首宗校內傳播BA.2.12.1個案！有安老院員工染疫！ 6
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

約女模私影性感照算出軌嗎？相比贏一場交輸掉感情，還有甚麼更好的拆彈方法？
人氣文章

Beauty

夏日就是要出汗！看著海景、感受微風，跟lululemon身心靈導師於M+做HIIT、伸展、Barre Yoga，Be You Be Well！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

本地珠寶設計品牌Rhapsody in Forest：珠寶不單是一種美學，也記載故事；每段故事，都是串連人間與仙子的秘道
健康好人生 Health Channel
人氣文章
前列腺癌│更精準！私院引入磁力共振導航放射治療，副作用、療程次數大減！
人氣文章
消委會測試方包 | 邊款高鈉、高脂、高纖？日本高級「嵜本」生吐司營養價值低過「生命麵包」？15款高分白方包、麥包推介
人氣文章
夏天養生｜天氣又熱又焗易中暑、出汗疹！吃紅色和苦味食物有無用？教你焗羅漢果茶消暑+煲淮山粥養心神
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2022 18:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/06/2022
中電受澳洲業務拖累中期料錄虧損　大行狠劈目標價逆市插7%
人氣文章中國故事21/06/2022
《神州經脈》多地樓市政策再鬆綁　滬指兩連跌仍守三千三
人氣文章FOCUS21/06/2022
【FOCUS】「直播清流」高位腰斬　螞蟻傳聞耐人尋味
人氣文章財經熱話21/06/2022
【減持潮】新東方在綫遭騰訊清倉式減持　騰訊系須小心？
人氣文章專訪21/06/2022
【專訪】陶冬：歐洲擬禁燃油車　或重蹈能源轉型失誤（有片）
人氣文章專訪21/06/2022
【專訪】順豐房託：兩年內將資產增至120億目標不變惟有挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金