熊麗萍料港股月内上試22500 造車新勢力首選理想

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

隔晚（21日）美股在假期後復市顯著反彈，三大指數升逾2%，中概股更跑贏大市，有利港股持續向上？繼Tesla(美:TSLA)創辦人馬斯克早前指公司經歷艱難一季後，公司最新宣布裁員10%全職員工，反映新能源車企前景艱難？理想汽車(02015)發布理想L9，售價近46萬元人民幣，新車有何賣點？國務院總理李克強強調，夏季要釋放煤炭先進產能，防止拉閘限電，煤炭股尚未喘定？

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