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【FOCUS】華南暴雨華北酷熱　氣候危機再響警號

22/06/2022

　　香港周三(22日)清晨發出「酷熱天氣警告」，一河之隔的廣東，周二(21日)晚則將當地防汛應急響應提升至最高的I級。過去一個半月計，華南三省(廣東、廣西、福建)的平均降雨量已刷新逾60年最高紀錄。加上南亞水災、歐美熱浪、南極冰川以5500年以來最快速度消融，氣候危機再響警號。



李克強促保夏收夏種，防拉閘限電



　　還記得1998年特大洪水嗎？當年長江流域平均降雨量於42日(6月1日至7月12日)內累計達358毫米，並一路延續至8月，最終導致逾2億人受災。

 


　　進入2022年夏季，國家氣候中心數據顯示，過去46日（5月1日至6月15日），福建、廣東、廣西的區域平均降水量高達621毫米，為1961年以來歷史同期最多；除了上述三省，遭遇強降雨侵襲的還有廣西、貴州乃至安徽、浙江。

 

 

 廣東韶關救援人員使用沖鋒舟轉移村民。(中新社)

 

 


　　跟1998年的厄爾尼諾現象不同，今次持續更長的拉尼娜現象，除了在中國南方、孟加拉、印度引發極端降雨，亦同時給中國北方、美歐地區帶來高溫乾旱。面對40度高溫推動華北多地用電負荷提前創紀錄並導致農田乾裂，正在河北考察的總理李克強就要求，釋放煤炭先進產能，能開儘開，堅決防止拉閘限電，以及搶抓農時做好夏收夏種，為穩物價提供堅實支持。



拉尼娜推漲小麥，海平面上升驚心



　　遭高溫炙烤的除了華北地區，美國預計亦將有20%的人口在未來一周煎熬約38攝氏度的高溫之下，西南地區乾旱程度甚至達千年一遇水平，此勢拖累這個全球第二大小麥出口國的春小麥種植。當地農業部數據就顯示，最新春小麥出苗率僅89%，大幅低於過去5年同期97%的均值。

 


　　全球第六大小麥出口國法國的情況也不惶多讓，當地剛剛錄得6月最早的熱浪，農民不得不在黎明至上午11時半之間工作以避開高溫。鑑於2000年至今6次拉尼娜現象期間，全球小麥價格每一次都現上漲且平均漲幅高達16.3%，疊加烏克蘭戰爭，年初至今升近三成的小麥價格恐仍未見頂。

 


　　相比眼前的洪水、酷熱，影響更深遠的是南極冰川消融、大洋洋流放緩。聯合國旗下IPCC(政府間氣候變化專門委員會)評估就指，最壞情況下海平面到2100年將上升多達1.8米。而洋流放緩或加速氣候系統崩潰，意味更多極端天氣。

 


　　巧合的是，國家發改委、生態環境部、人民銀行等17個部委近日就印發《國家適應氣候變化戰略2035》，水資源、綠色農業、智慧儲能、災害預警等未來政策支持大方向呼之欲出。

 

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