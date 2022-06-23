  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：螞蟻定必會上市　阿里巴巴短期上望115元

23/06/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾雖然承認美國經濟衰退可能性，惟強調經濟仍然強勁，能承受更緊縮的貨幣政策，似乎釋除部分市場對衰退的疑慮。不過，內地監管有收緊之勢，暫未能掉以輕心？螞蟻集團最新據報將申設金控公司，尚未見官方否認。觀乎月內消息頻繁，空穴來風必有因？國常委促加大汽車消費支持政策，促進新車消費。理想(02015)L9、比亞迪(01211)合資品牌騰勢D9、小鵬(09868)即將發布的G9，全面比拼！

 

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

 

────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

152.900

異動股

01797

新東方在綫

20.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

104.300

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 154.000
  • 01797 新東方在綫
  • 20.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.300
  • 00175 吉利汽車
  • 16.760
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 125.400
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 50.900
  • 目標︰$58.00
  • 00992 聯想集團
  • 7.360
  • 目標︰$8.30
  • 02005 石四藥集團
  • 3.780
  • 目標︰$4.15
  • 01876 百威亞太
  • 21.000
  • 目標︰$22.60
  • 00285 比亞迪電子
  • 19.740
  • 目標︰$23.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.300
  • 00700 騰訊控股
  • 372.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 188.200
  • 00175 吉利汽車
  • 16.760
  • 00002 中電控股
  • 65.150
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 34.650
  • 目標︰$40.00
  • 01696 復銳醫療科技
  • 13.500
  • 目標︰$14.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.550
  • 目標︰$9.58
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2022 10:19  【外圍經濟】阿根廷主權債券跌至歷史新低

23/06/2022 09:24  《中概異動》小鵬高開4%，中央促加大支持汽車消費政策車股造好

23/06/2022 09:03  金管局紐約時段再承接近86億港元沽盤

23/06/2022 08:56  【國務會議】李克強:加大汽車消費支持政策，料增相關消費2千億

23/06/2022 08:39  《ＩＰＯ反應》快狗打車(02246)公開超購約3倍，人人有份

23/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒４億人幣，買理想沽安踏

23/06/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】瑞信狠削多隻濠賭目標價，大摩點評啤酒股

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：螞蟻定必會上市　阿里巴巴短期上望115元
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】市場關注鮑威爾言論，加密貨幣價格微跌
人氣文章

新聞>財經熱話

受累疫情大行齊唱淡　新博彩法通過難阻濠賭股下挫
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

從「兩岸對話」到「主權管轄」 1
人氣文章

食療新意思．陳沛思

夏至養生｜陰陽交接時節啱飲！「當歸生薑羊肉湯」溫中養血兼補腎，為下半年做好準備！
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

供應無短缺，油價應炒完
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

你是超級名牌眼中的庶民嗎？Chanel計劃開設高消費客戶的獨立精品店，是將潛規則立體化？
人氣文章

Fashion

度假風滿滿，夏天超實用穿搭好物！8款漁夫帽推介！Dior一帽兩用！Chanel、BV、Prada有甚麼款式？Loewe在Monogram以外有哪些選擇？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

今次不吃Tasting Menu！星級法籍大廚創新菜：法國Heritage牛肉他他、嬌嫩Pyrenees羊肩、慢煮黑松露三黃雞，嘗盡頂級矜貴食材
健康好人生 Health Channel
人氣文章
廿四節氣 | 夏至來了！小心中暑！中暑分「陽暑」、「陰暑」？中醫教DIY 4款好味消暑養生飲品
人氣文章
前列腺癌│更精準！私院引入磁力共振導航放射治療，副作用、療程次數大減！
人氣文章
研究發現：女性腰圍每増2吋，下肢骨折風險增7%！醫生：過重或過輕同樣易骨折！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 11:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 11:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 11:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2022 10:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning23/06/2022
林家亨：螞蟻定必會上市　阿里巴巴短期上望115元
人氣文章財經熱話23/06/2022
【虛幣世界】市場關注鮑威爾言論，加密貨幣價格微跌
人氣文章財經熱話22/06/2022
受累疫情大行齊唱淡　新博彩法通過難阻濠賭股下挫
人氣文章中國故事22/06/2022
《神州經脈》美國啟涉疆產品禁令　滬指終失三千三　萬億成交斷纜
人氣文章香港政情22/06/2022
【特區新班子】李家超公布新一屆行會成員名單　葉劉擔任召集人
人氣文章財經熱話22/06/2022
【尋高息記】中電煤氣都「信唔過」　可以吼D乜？！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金