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《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差 理想新車銷情佳不妨高追

23/06/2022

　　恒生指數半日收報21209，升200點或0.96%，主板成交593.1億元。恒生中國企業指數報7426，升91點或1.25%。恒生科技指數報4617，升64點或1.42%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、美團(03690)及騰訊控股(00700);阿里巴巴-SW收報105.9元，升4.4元或4.33%，成交30.23億元;美團收報190.7元，跌0.9元或0.47%，成交25.15億元;騰訊控股收報374.8元，升4.8元或1.3%，成交21.57億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、美團及騰訊控股。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、美團及騰訊控股。

 

 

(理想汽車官網截圖)

 

葉尚志：大市成交逾千二億元才利輪流炒


　　恒指今早開市早段升超過200點後，升幅曾一度收窄至不足100點，其後再度反覆向上。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指正以整固步伐邁進，而且過去幾日大市總成交回落至1200億元左右，因早前各個板塊「輪流炒」一次後，暫時未再有消息刺激進一步升幅。他指出，未來大市成交若能維持1200億元以上水平，才會有利「輪流炒」。


宜關注傳統車股積極轉型


　　中央再出台政策扶持汽車業，總理李克強22日主持召開國務院常務會議時，確定加大汽車消費支持的政策，研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元人民幣。


　　今日上午汽車板塊為升市火車頭，藍籌車股比亞迪(01211)與吉利(00175)雙雙高据恒指升幅榜首。葉尚志指汽車產業鏈涉及內地多個行業，所以中央要刺激經濟下，扶持汽車業將能同時帶動上游行業發展，故下半年全線汽車股都看高一線。


　　葉尚志提到，過去5個月比亞迪與吉利均為藍籌股內數一數二的升幅股份，如今政策進一步帶動下，預期車股強勁勢頭將會持續。他指現時政策與市場都主力聚焦新能源車股，儘管吉利等為傳統燃油車代表，但近期旗下的新能源車品牌「極星」亦有望上市，故傳統車股積極轉型新能源車領域亦不容小覷。吉利連升第二日，暫時累升超過12%，葉尚志指近期氣氛高漲，建議不妨追入吉利，看好三個月內有望挑戰250天線20元水平，但期間不宜跌穿6月橫行區底14元水平。


理想新車銷情暢旺宜追入


　　另外，理想(02015)6月走勢凌厲，股價至今已升超過五成。理想近期發布家庭發展的智能旗艦SUV－「理想L9」，統一零售價格為45.98萬人民幣，預期於8月底前啟動交付。葉尚志分析指，理想發布新車款以家庭車為主，切合市場需要，故近期股價大幅造好。他指家庭車款亦是中國汽車市場大勢所趨，宜關注其他有家庭車款推出的汽車股。


　　葉尚志透露，據他所知是次理想新車銷情亦相當理想，故雖然現價處於高水，但現時未必能等到其股價回落，指若等不到亦有可能要追入。

 

理想汽車推出 L9旗艦級SUV，股價今早再創上市新高。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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