  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋

23/06/2022

　　當信譽幾乎消失殆盡，加上衰退預言者的名單愈來愈長，聯儲主席鮑威爾最新「不排除」加息100點的出口術，也難再擊起債市漣漪；上周受「75點」刺激直逼3.5%的十年期收益率，急回至3.15%附近。從招聘市場到家庭儲蓄，從零售銷售到銅金比率，都指向三個字－－起風了。



首次明確加息可能導致衰退



　　遭高通脹逼到牆角的鮑威爾，周三(22日)赴參議院銀行委員會聽證會作證，再被一班議員窮追猛打。一邊是民主黨議員質疑加息難以降低汽油、食品價格，警告他「在把美國經濟推落懸崖前三思」；另一邊是共和黨議員質疑他太遲行動，「如果通脹得不到控制，你就要承擔責任。」

 


　　後有通脹烈火，前有衰退深淵，鮑威爾怎麼辦？最好的姿態或是放低身段。他首次明確承認，「我們絕不希望看到這種結果(衰退)，但肯定有此可能(it’s certainly a possibility)」。而相比3月俄烏戰爭爆發初期時對議員聲稱，「實現所謂軟著陸的可能性要大於不能實現」，他昨日的口徑已改為，「過去幾個月的事令我們更難實現期望的目標」。

 

 

 

 

 


　　儘管如此，他仍堅稱，在真正看到通脹降溫之前需要繼續加息，甚至指「would not take any specific size of rate hike off the table」，暗示可能一次加息100點。但聽多了「狼來了」的債市對此不再買帳，十年期收益率跌至兩周最低，12月及明年2月加息的可能性正迅速降溫。



實際時薪負增長，招聘降溫



　　何解？看看聯儲自己人、高級經濟學家Michael Kiley的最新論文，指美國未來四季發生衰退的可能性略高於50%，未來兩年則為三分之二；費城聯儲行長Patrick Harker、前紐約聯儲主席William Dudley則分別指將有數個季度的負增長、衰退不可避免。

 


　　預警衰退風險的長長名單中，還包括「末日博士」魯比尼、前財長薩默思、特斯拉執行長馬斯克，機構則包括野村、高盛、德銀、摩通等。

 


　　有何理據？除了早前的美國人儲蓄率跌至4.4%的2008年9月以來最低、5月零售銷售意外轉跌，更悲觀的信號來自看似強勁的勞動力市場；美國勞工統計局最新數據顯示，美國實際平均時薪過去一年下降3%，愈來愈多企業向不久前招聘的員工撤回工作機會。此外，原油、鐵礦石、銅等價格正齊轉向，若參考傳統的銅金比率，十年期美債收益率還將下行。

 


　　目前，市場仍預期聯邦基金利率年底將達3.5%水平，但對於明年2月繼續加息的可能正迅速降溫。揮動加息長矛、面對衰退風車的鮑威爾會堅持到幾時？回想他從去年堅決支持1.9萬億美元紓困法案，到昨日指「評判(法案)不是我們的工作」，下一次轉軚還遠嗎？

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

157.300

異動股

01797

新東方在綫

18.380

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

109.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 156.400
  • 01797 新東方在綫
  • 18.460
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.400
  • 00175 吉利汽車
  • 16.960
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 128.500
股份推介
  • 01211 比亞迪股份
  • 313.200
  • 目標︰$325.00
  • 00005 滙豐控股
  • 51.150
  • 目標︰$58.00
  • 00992 聯想集團
  • 7.350
  • 目標︰$8.30
  • 02005 石四藥集團
  • 3.780
  • 目標︰$4.15
  • 01876 百威亞太
  • 21.100
  • 目標︰$22.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.400
  • 00700 騰訊控股
  • 376.200
  • 00175 吉利汽車
  • 16.960
  • 01211 比亞迪股份
  • 313.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 193.600
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 35.250
  • 目標︰$40.00
  • 01696 復銳醫療科技
  • 13.800
  • 目標︰$14.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.750
  • 目標︰$9.58
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2022 13:51  恒指午後擴大至升逾400點，車股造好，阿里升幅擴大

23/06/2022 11:24  總商會料下半年本港經濟較上半年好，加息未至令樓價大幅下調

23/06/2022 10:19  【外圍經濟】阿根廷主權債券跌至歷史新低

23/06/2022 09:24  《中概異動》小鵬高開4%，中央促加大支持汽車消費政策車股造好

23/06/2022 09:03  金管局紐約時段再承接近86億港元沽盤

23/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒４億人幣，買理想沽安踏

23/06/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】瑞信狠削多隻濠賭目標價，大摩點評啤酒股

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差 理想新車銷情佳不妨高追
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

元天屯供電仍不穩 中電籲節約用電減負荷 政府責成3日內交初步報告
人氣文章

Member Zone

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

小薯茶水間

薪酬調查｜《2022年薪酬調查報告》出爐！整體人工加幅達3.2%，平均獲幾多個月花紅？邊3類行業加薪最多？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

時尚與實用兼備！雨季必備雨靴品牌推介，Hunter、Barbour以外，還有哪些高性價之選？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

時裝品牌聯名氾濫成災！將兩個品牌Logo圖案重新包裝披在身上，有甚麼意義？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

男友那話兒不夠長？要多長才夠滿足伴侶？有些東西，比長度更重要
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新疫情｜今增1,323宗本地感染個案！再多5間院舍現感染個案！張竹君：料單日宗數將升逾2,000宗！ 6
人氣文章
夏日防曬攻略！防曬應該點揀？物理性、化學性防曬哪一款適合自己？防曬系數唔係愈高愈好！
人氣文章
消委會測試方包 | 邊款高鈉、高脂、高纖？日本高級「嵜本」生吐司營養價值低過「生命麵包」？15款高分白方包、麥包推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 14:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 14:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 14:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2022 14:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2022
內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
人氣文章FOCUS23/06/2022
【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋
人氣文章財經熱話23/06/2022
《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差 理想新車銷情佳不妨高追
人氣文章財經熱話23/06/2022
【車股比拼】比亞迪下月銷量井噴　股價或再戰新高？
人氣文章大行報告23/06/2022
【大行炒D乜】瑞信狠削多隻濠賭目標價　大摩點評啤酒股
人氣文章開市Good Morning23/06/2022
林家亨：螞蟻定必會上市　阿里巴巴短期上望115元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金