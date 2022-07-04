  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

保誠透過更具包容性和便捷的方案填補保障缺口 令更多亞洲及非洲民眾容易獲得保障

04/07/2022

儘管生活日益富足，但亞洲仍有八成人口1未獲得保險保障。隨着亞洲區內的長壽及高齡人士與日俱增，但社會安全保障卻仍有不足，進一步導致亞洲各地出現龐大且不斷擴大的醫療保障缺口，估計規模達1.8萬億美元2

 

香港方面，2019年的身故風險保障缺口估計達6.9萬億港元3 ，即相當於每名勞動人口面對着190萬港元或其平均年薪5.7倍的保障缺口。該金額泛指當供養家庭的經濟支柱不幸早逝時，餘下的家庭成員或將失去之收入。

 

鑒於市場上龐大的醫療和財富保障需求仍未被正視，保誠 (2378.HK) 致力令保障方案更具包容性和便捷實惠，務求縮小其業務所在市場的保障缺口。

 

family

 

擴闊「家庭」在保險服務中的定義

保誠於今年五月推出全新品牌活動「Made For Every Family」(「為每個家庭而設」)，旨在為不同類型的家庭提供更便捷的保障方案。

 

保誠保險業務執行總裁吳立賢女士表示，現今的保險方案未能充分滿足不同類型和規模的家庭對醫療和財富保障的需求。故此，保誠希望透過以更包容及進取的態度來界定「家庭」在保險服務中的定義，讓消費者能受惠於更加平等的保障機會。

 

傳統上，保險產品大多圍繞「核心家庭」來設計，保險服務只涵蓋客戶的配偶及子女。從今開始，保誠希望讓客戶往後能夠在其壽險保單中指定更多類別的家庭成員為受益人。此外，除了直系親屬，客戶亦可為其他家庭成員購買保險，並靈活地選擇由不同家庭成員來支付保費。

 

例如，在香港，保誠已開始接納直系親屬以外的不同家庭成員或人士作為所有人壽保險產品的受益人，除了傳統的異性關係，亦涵括同性伴侶（已婚、同居未婚或未婚伴侶），以及祖父母、孫子／孫女、堂表親、外甥／外甥女及姪子／姪女、繼子女及繼父母，與法定監護人。此外，保誠近期推出多元貨幣財富保障方案，讓客戶可靈活地將豐盛財富分配給不同的家庭成員。

 

families

 

保誠在印尼推出之伊斯蘭危疾保障計劃，亦將受保人範圍擴展至兄弟姊妹、祖父母、孫子／孫女、姪子／姪女、外甥／外甥女或女婿／媳婦。在菲律賓，客戶可在一項保險計劃中與最多四名家庭成員共享危疾保障。這是當地的首款同類型產品。

 

保誠首席品牌及戰略營銷總監梁美寶女士表示:「我們針對不同客戶的生活方式及保障所需，推出嶄新以及涵蓋不同家庭類型的保障方案，用行動支援不同家庭實現理想生活。」

 

youth

 

增加與年青人及多元社會階層互動交流

除了迎合不同類型的家庭外，保誠亦積極以多種途徑與年輕客戶互動交流，以協助他們早着先機。

 

吳女士續稱：「青年時期是眾多人生階段中最令人振奮的時期。他們正在發展自己的事業、創業、拓展社交網絡，最重要的是，他們正在為社會的未來奠定基礎。然而，當中的訣要是從小處著手。我們理解到他們剛踏上人生旅程，亦考慮到他們的收入水平和日常開支，從而提供靈活的保險計劃，讓青年客戶可輕鬆地支付保費」

 

例如，在新加坡，「PRUActive Protect」是一種因個別需要而訂製的保險計劃，可以根據客戶的首要條件和預算進行調整，保費低至每天 1 美元。在馬來西亞，我們的「PRUMy Medical Plus」是市場內首個保障額會隨客戶年齡每年自動提升的醫療保障方案。

 

這些「微型」保險方案更惠及一般大眾客戶，讓他們以較低的保費獲得財務保障。我們在馬來西亞推出的伊斯蘭保障計劃Sakinah乃是另一例子。該計劃提供高達15,000美元的保障額，客戶毋需進行醫療檢查，保費更低至每年12 美元，相當便捷實惠。

 

今時今日的消費者均精通數碼科技。為觸及這些客戶群，我們的數碼平台Pulse by Prudential正正提供網上人壽及醫療保險計劃（例如香港的『Cancer No Fear 癌症洗乜驚』和新加坡的『PRUShield』）。與此同時，客戶可透過 Pulse聯絡保誠財務顧問安排更全面的財務規劃。

 

youth

 

助大眾增長理財知識

賦予大眾理財知識乃是縮窄保障缺口的重要一環。標準普爾 (S&P) 進行的一項全球調查顯示，在南亞地區，只有不到四分之一的消費者具備一般金融、理財知識。

 

吳女士補充道：「客戶若要實踐財務保障和財務自由，一切從建立相關意識和知識開始。保誠的銷售方針向來以客戶需求為依歸，旨在為客戶提供適時資訊和簡單易用的工具，協助他們作出明智的財務決策。」

 

保誠客戶可以透過我們的理財教育計劃獲得不同資訊。此外，Pulse亦提供不同數碼理財工具方便用戶以自助模式評估和加深了解自己的財務健康狀況，比如當中的「My Wealth Score」程式。

 

app

 

透過更具包容性和便捷的保障方案服務5,000萬名客戶

保誠現時於亞洲及非洲服務1,860萬名客戶。憑藉其更具包容性的醫療保險方案，以及在開發數碼及多渠道分銷平台上的長遠投資，保誠已為於2025年前服務5,000萬名客戶準備就緒。

 

prudential logo

如欲了解更多保誠集團Prudential plc (2378.HK) 的詳情，請瀏覽：https://www.prudentialplc.com

 

1保誠估計數字，按有效保單數佔總人口比率得出。

2資料來源：瑞士再保險研究院(Swiss Re Institute)：亞洲的健康保障缺口（201810月）。

3資料來源：香港保險業監管局：《保障缺口「身故風險」研究》（20218月）。

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回數碼新體驗

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.710

異動股

00175

吉利汽車

17.180

異動股

00388

香港交易所

371.600

更多數碼新體驗

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.710
  • 00175 吉利汽車
  • 17.180
  • 00388 香港交易所
  • 371.600
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.240
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 82.850
股份推介
  • 01109 華潤置地
  • 36.250
  • 目標︰$40.30
  • 02153 達豐設備
  • 1.070
  • 目標︰$1.29
  • 01686 新意網集團
  • 5.870
  • 目標︰$6.50
  • 01204 博維智慧
  • --
  • 目標︰--
  • 01503 招商局商業房託
  • 2.600
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.710
  • 00700 騰訊控股
  • 350.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.900
  • 00388 香港交易所
  • 371.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 199.700
報章貼士
  • 00590 六福集團
  • 20.100
  • 目標︰$22.00
  • 00836 華潤電力
  • 16.640
  • 目標︰$18.20
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 16.120
  • 目標︰$21.20
熱炒概念股
即時重點新聞

04/07/2022 11:00  【債券通】余偉文:將為北向通投資者提供多元化風險管理工具

04/07/2022 10:10  【ＥＴＦ通】歐冠昇:本港上市ETF資產管理規模創新高

04/07/2022 09:58  《異動股》商湯(20)再瀉逾一成，限售期結束

04/07/2022 09:45  【互換通】人行與香港金管局簽常備協議，擴大貨幣互換規模

04/07/2022 08:38  中國三大航企拋超大訂單，斥2493億人幣購292架空中巴士

04/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒５億人幣，買騰訊沽安踏

04/07/2022 08:42  【大行炒Ｄ乜】６月賭收挫，花旗獨升澳博目標，大和削九毛九評級

30/06/2022 17:29  《嚟緊炒Ｄ乜》內地樓市復甦物管受惠，碧服價穩可吼入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【贛鋒危機】贛鋒曾重挫近9%　惟半日獲逾億掃貨！
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指21600關鍵 專家指港交所第三季亦難大升
人氣文章

新聞>數碼新體驗

保誠透過更具包容性和便捷的方案填補保障缺口 令更多亞洲及非洲民眾容易獲得保障
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

Out of office？設置休假自動回覆訊息，可展現你的職場禮儀及專業態度（附3部曲+Email範例）
人氣文章

玩樂 What’s On

Anson Lo盧瀚霆生日應援｜「神徒」7.7請長者免費搭九巴！再請全港市民搭天星小輪、坐摩天輪！必睇朗豪坊慈善Pop up Store 7大打卡位！ 1
人氣文章

娛樂情報

《獎門人》7.31回歸 曾志偉玩經典遊戲掀集體回憶
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

4個瑜伽動作，改善寒背、脖子前傾等疲累的體態，尋回內在自信
人氣文章

Beauty

夢幻髮色別人顯白、自己卻顯黃？30秒自我髮色測驗，分析命定Hair Colour！染髮前不用再猶豫不決！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

珍寶是真寶，抑或世代更替的消費品？在只求快速的年代， 斷層不僅在於文化，也在人文精神中
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疫情影響情緒！調查發現逾半家長現抑鬱、抗逆力低！專家建議用「五常法」減負面情緒
人氣文章
戶外曬完皮膚痕癢兼出紅疹？光性皮炎！由太陽光引起的皮膚敏感反應，如何治理？
人氣文章
泛紅、乾燥、痕癢！亂試「陶瓷肌」療程隨時皮膚敏感難收拾！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2022 13:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2022 13:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2022 13:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/07/2022 12:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/07/2022
【贛鋒危機】贛鋒曾重挫近9%　惟半日獲逾億掃貨！
人氣文章財經熱話04/07/2022
《午市前瞻》恒指21600關鍵 專家指港交所第三季亦難大升
人氣文章數碼新體驗04/07/2022
保誠透過更具包容性和便捷的方案填補保障缺口 令更多亞洲及非洲民眾容易獲得保障
人氣文章大行報告04/07/2022
【大行炒D乜】6月賭收挫　花旗獨升澳博目標　大和削九毛九評級
人氣文章開市Good Morning04/07/2022
溫傑：恒指短期20700見支持　下半年六大選股有一隻現價可買！
人氣文章專訪04/07/2022
【專訪】陶冬：拜登時日無多，或重蹈奧巴馬跛腳鴨（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金