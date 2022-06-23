《神州經脈》中央再助力汽車消費 多地推「房票」政策 A股大漲

滬深股市經歷三連跌後周四（23日）止跌。滬綜指高開0.06%後，受國策帶動，汽車產業鏈股份大幅拉漲，金融股亦上揚助升，滬綜指午後升幅一度擴大至2%，收盤報3320.15點升1.62%，收復三千三關；深成指收升2.19%，創業板指更漲3.09%。

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兩市成交重上萬億元（人民幣．下同），全日成交10761億元，按日升近8%。外資重新流入，資金循陸股通淨流入120.33億元，結束連續三日流出。人民銀行連續50日進行百億元逆回購操作，當日實現零投放零回籠。



銀保監副主席肖遠企在「中國這十年」系列主題新聞發布會上回應河南個別村鎮銀行相關問題時表示，近期河南地方公安機關、地方金融監管部門已經就相關問題進行了通報，目前公安機關正在偵辦，也抓獲了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案資產，銀保監繼續配合地方黨委政府做好相關工作，已經責成河南銀保監局履行屬地監管職責，依法保護廣大人民群眾合法權益。銀保監強調，目前個別中小銀行風險比較高，整體風險完全可控。



今日新聞精選



1. 美國貿易代表戴琪出席國會聽證會時表示，取消對華關稅對控制通脹的效果有限，美國同時要開發新工具，應對中國的不公平貿易做法。戴琪稱，華府一直敦促北京方面兌現第一階段貿易協議的採購承諾，但形容討論非常艱難，顯示中方對全力跟進協議不感興趣。她指通脹的壓力始終會消退，但中國帶來的經濟挑戰屬長期性，美國須加強未來數十年的競爭力，使用一切可用手段並開發新工具，捍衛自身經濟利益和價值觀，抵禦中國的不公平做法，特別是在半導體等重要的工業。美國總統拜登簽署國會通過的涉疆法案，6月22日起生效，將新疆地區生產的全部產品，均斷定為「強迫勞動」產品，禁止進口美國。中國紡織工業聯合會回應稱，美方制定並實施的所謂「維吾爾強迫勞動預防法案」，破壞公平、公正、客觀的國際經貿規則，嚴重、粗暴損害了中國紡織業界的整體利益，也將危害全球紡織產業的正常秩序，中國紡織工業聯合會表示強烈反對。



2. 國務院總理李克強22日主持召開國務院常務會議，確定加大汽車消費支持的政策，研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。會議指出，對小型非營運二手車，8月1日起全面取消符合國五排放標準車的遷入限制，10月日起汽車銷售企業申請辦理轉移登記時實行單獨簽注管理、核發臨時號牌。車輛購置稅應主要用於公路建設等，考慮當前實際研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。破除新能源汽車市場地方保護。完善汽車平行進口政策，有序發展汽車融資租賃，支持停車場等建設。會議又指，穩物價對穩經濟大盤至關重要，糧食穩產增產是穩物價、提升糧食安全保障能力的關鍵舉措，也有利於世界糧食市場穩定。會議要求確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。會議還部署繼續做好防汛救災工作。



3. 商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，2022年1—5月，中國對外非金融類直接投資2870.6億元人民幣，同比增長2.3%（折合446億美元，同比增長3%）。1－5月，對外承包工程完成營業額3443.4億元人民幣，同比增長0.5%（折合535億美元，同比增長1.2%）；新簽合同額5072億元人民幣，同比下降5.4%（折合788億美元，同比下降4.7%）。對有觀點認為，中國疫情防控政策影響吸收外資前景，束珏婷表示，今年1－5月，全國實際使用外資（FDI）5642億元人民幣，同比增長了17.3%。從歷史同期看，這個增速仍然處於較高水平。中國吸收外資穩定增長的勢頭沒有改變。美國總統拜登日前表示正考慮就放寬美國對中國關稅做決定，對於達成後中方是否也會相應做出關稅調整，商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，注意到拜登總統的表態。中方始終認為，取消全部對華加徵關稅，有利於中國，有利於美國，有利於世界。在當前高通脹形勢下，早取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早受益。中美雙方應相向而行、共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件。



4. 國家主席習近平在金磚國家工商論壇開幕式發言，少有地談及目前的中國經濟問題，他指中國將加大宏觀政策調節力度，採取更加有效的舉措，努力實現全年經濟社會發展目標，最大程度減少疫情影響。美聯儲近月大力放水，習近平稱主要發達國家要採取負責任的經濟政策，避免政策負面效應外溢、避免給發展中國家造成嚴重衝擊。習近平又提到，制裁是「回旋鏢」、「雙刃劍」，把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃；習近平更直接評論俄烏戰爭，稱這次「烏克蘭危機」提醒世人，迷信實力地位、擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境，暗示北約應為烏克蘭問題負責。中央深改委會議通過一份工作方案，將強化大型支付平台企業監管，促進支付和金融科技規範健康發展，外界解讀中國可能對螞蟻集團等金融科技公司放寬監管整頓工作。



5. 內地再出新政刺激樓市，多地推出「房票」安置政策，推動房地產市場去庫存。目前包括河南鄭州、江蘇宜興、河南開封、江蘇南京、浙江溫州在內至少20個城市推出類似政策。鄭州20日發布《鄭州大棚戶區改造項目房票安置實施辦法（暫行）》，提到中心城區的「棚戶區改造」將推行「房票安置」。棚改區被徵收人選擇房票安置的，可以獲得相應獎勵，包括安置補償權益金額的8%、同時以現金方式獎勵被徵收人3個月的過渡費。所謂「房票」安置，通常是指在拆遷安置過程中，對現有住宅房屋徵收貨幣補償方式的一種補充。房票是被徵收人房屋安置補償權益貨幣量化後，徵收人出具給被徵收人購置房屋的結算憑證。房票安置並非直接領取安置款，而是拿著房票買房，並抵扣房款。有內地券商指，房票政策猶如棚改貨幣化。早在2015年，內地就有城市為去庫存，在棚戶拆遷安置中推出「房票」。「貨幣化安置」被認為是托起當時中國地產增速的重要因素。直到2018年後，棚改貨幣化隨著權限被強制收回，「房票」制度銷聲匿跡。



6. 華夏幸福(滬:600340)周三晚（22日）公告稱，於6月22日收到控股股東華夏控股的《簡式權益變動報告書》。華夏控股因開展融資業務的相關金融機構處置其持有的公司股份導致其自前次披露《簡式權益變動報告書》後發生被動減持公司股份累計為約1.96億股，達到公司目前總股本的5%。與此同時，世茂股份(滬:600823)披露，擬將「20世茂G2」債券全部債券持有人的本金兌付日延期兩年至2024年7月7日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息)，到期一次還本。「20世茂G2」於2020年7月7日在境內公開發行，規模合計10億元，期限2年，當前餘額約9.5億元，當期票面利率3.76%。此外，穆迪將碧桂園(02007)的債信評級從投資級下調至垃圾級，表明在全行業資金緊張和銷售下滑的背景下，中國民營地產開發商的市場人氣已經進一步惡化。碧桂園回應《彭博》新聞社指，穆迪下調評級不會對公司的償債能力及融資能力產生不利影響。



7. 全國周三新增新冠本土陽性確診及無症狀感染合計31宗，較周二（21日）小幅反彈。廣東省新增本土無症狀感染者3宗，均為深圳報告。深圳市疫情防控指揮部辦公室通告，從6月24日零時開始，進入全市交通場站（機場、火車站、汽車站、客運碼頭、地鐵站）、乘坐公共交通工具（地鐵、公共汽車、出租車、網約車）、進入公共密閉空間等須憑48小時核酸檢測陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證（記錄）。北京疫情再度反彈，新增3例本土確診病例，均在社會面檢測中發現。北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前，北京連續幾天出現社會面病例，表明首都疫情防控形勢依然嚴峻複雜，存在反復性和不確定性。澳門疫情持續，珠海巿宣布調整澳門入境人員管理措施，落實7天集中隔離＋7天居家健康監測，非必要不外出。上海亦對有澳門旅居史的來滬返滬人員收緊檢疫政策。上海昨日新增9宗本土確診，無新增無症狀感染者。本周六（25日）浦東新區將繼續開展一次全域全員核酸採樣。



8. 據《21世紀經濟報道》周四引述財政人士稱，近期內地監管部門就專項地方債擴大投向徵求意見，新基建、新能源項目可細化支持領域。具體而言，對現行專項債券資金投向領域、專項債券投向領域禁止類項目清單、專項債券用作項目資本金領域提出增減意見，並闡述主要理由。此外，地方政府還可就創新和優化專項債券投向領域管理模式提出意見和建議。報道引述南方一省會城市《關於提前做好2023年專項債項目儲備工作的通知》稱，在原有九大投向領域外，可儲備綜合交通樞紐、煤炭儲備設施、新能源項目、應急物資倉儲物流設施（含應急物資中轉站、生活物資城郊大倉基地）、新型基礎設施方面的項目。其中新基建羅列了市政、公共服務等民生領域信息化；軌道交通、機場、高速公路等傳統基礎設施智能化改造；雲計算、數據中心（國家算力樞紐節點內）、人工智能基礎設施方面的投向。



9. 2022年是資管新規正式實施的第一年，中國信託業協會發布《2022年一季度中國信託業發展評析》顯示，截至該季度末，信託資產規模餘額為20.16萬億元，同比減少0.22萬億元，降幅為1.06%；環比減少0.39萬億元，降幅為1.89%。業績及經營方面，今年一季度行業共實現經營收入205.15億元，同比下降28.25%。一季度實現利潤總額123.84億元，同比下降31.42%，同時，實現人均淨利潤42.72萬元，同比下降29.5%。中國信託業協會特約研究員和晉予分析稱，一季度信託業的固有業務收入和信託業務收入均有較大程度下滑，主要原因在於兩方面:一是由於固有資金投資規模佔比超過80%，投資收益受資本市場影響較大，在資本市場調整波動過程中，投資於證券公司、基金公司等金融機構的股權投資收益也受到一定影響；二是受市場因素影響，部分固有資產的公允價值變動損益明顯下滑，導致了固有其他收入的減少。截至一季度末，投資類信託規模為8.56萬億元，同比增長22.1%，佔比為42.45%，同比上升8.05個百分點，居信託資產功能分類之首。融資類信託規模則為3.38萬億元，同比下降24%，佔比為16.79%，同比下降5.07個百分點。



10. 美國聯儲局主席鮑威爾周三赴參議院作供，重申加息幅度適當，但強調加息幅度取決於經濟數據，又指決策官員必須具靈活性。美元連續第2日走低，人民幣中間價小幅反彈；即期匯率（CNY）周四早高開121點子，報6.7050，全日漲91點，收報6.7080，止步兩連貶。交易員稱，市場似乎重新關注美國會否陷入衰退，美元震盪回落，人民幣順勢小升，當然市場預期仍可能反復，且分紅購匯需求逐漸增加，人民幣短期內很可能維持區間交投。一中資行交易員稱認為，如果沒有額外的負面消息，可能美元／人民幣6.8一線應該是年內貶值的最大幅度了，破7基本不會。國際清算銀行（BIS）最新公布，5月人民幣實際有效匯率指數降至126.45，創17個月新低；當月該指數下降3.66%，為1998年11月以來的最大單月跌幅，上月修正後為降1.02%。5月人民幣名義有效匯率指數降至127.64，創半年新低；當月該指數下降2.56%，為2018年7月以來的最大單月跌幅，上月修正後為降0.30%。

撰文：經濟通中國組

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