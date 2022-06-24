《午市前瞻》大市企穩21500有利後市 專家籲留意製藥股

恒生指數半日收報21583，升309點或1.45%，主板成交753.73億元。恒生中國企業指數報7589，升126點或1.69%。恒生科技指數報4796，升140點或3.01%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690);阿里巴巴-SW收報113.9元，升5.9元或5.46%，成交48.75億元;騰訊控股收報379.2元，升4.2元或1.12%，成交27.07億元;美團收報194.6元，升2元或1.04%，成交26.14億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

(信達生物官網截圖)

聶振邦：大市成交重上1300億元才有利後市



恒指近兩日緩慢回升，中午收市升309點。盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期大市走勢關鍵位置為百天線，現時大市於21500水平爭持，若今日成功企穩21500，下星期突破百天線21700機會亦或較大，後市亦可上望遠至22000至22500。



此外聶振邦亦關注大市總成交額，上周日均成交額超過1500億元，但本周截至現時平均只有1200億元，他指出大市成交須達1300億元水平或以上才更為有利後市向好；另外亦提到美股近期靠穩將對港股有所支持。



藥明生物上望86元



近期醫藥股走勢良好，藥明生物(02269)、信達生物(01801)及中生製藥(01177)等都反覆造好而且趨向一浪高於一浪。聶振邦指近期中央開展國家藥品集採工作，刺激一眾醫藥股水漲船高，故近期值得留意有自家藥品研發及製藥業務股份。其中信達生物因近期多次獲得旗下藥品商業化許可，故走勢轉強，但聶振邦提到現時信達生物股價處於35元水平，距離3月高位38元阻力水平只餘下約3元水位，預期下周於38至40元會有阻力。



相較之下，聶振邦更看好藥明生物走勢，他指藥明於2月7日至8日出現下跌裂口，現時股價正處於裂口之中，聶振邦看好股價有望重上80元修復裂口，後市亦能上望85至86元水平。

信達生物自5月初開始持續攀升，今早創近4個高位。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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