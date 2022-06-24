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【FOCUS】德國囤氣備凜冬　防普京兵不厭詐

24/06/2022

　　次貸雷曼、幣圈雷曼，下一個，能源雷曼？兩天前怒斥俄羅斯「經濟攻擊」的德國經濟部長Robert Habeck，最新宣布提升全國天然氣應急計劃級別至第二階段的「警戒(Alert)」，更警告能源市場可能在某個時點崩潰。



北溪輸氣量僅四成，不排除配給



　　同仇敵愾聲援烏克蘭的歐洲，遭「北極熊」普京反將一軍，剛剛向基輔提供了PZH 2000自走炮的德國，更是坐在火山口之上。就在上周，由莫斯科控制的俄羅斯最大天然氣出口商Gazprom，將通過北溪1號管線向德輸送的天然氣大削至40%，刺激剛剛回落至俄烏開戰以來最低的荷蘭TTF天然氣價格(歐洲基準)，短短一周飆升逾六成至每兆瓦時(MWh)約127歐元。

 


　　最差的情況或許仍未至。隨著北溪1號管線將於下月11日至21日進行定期年度維護，坊間擔憂，屆時的暫停輸氣狀態或淪為無限期。倘若「完全斷氣」在下月成為現實，德國恐無法如當地法律(Gas Storage Act)規定的那樣，分別在10月1日、11月1日前，確保天然氣儲備至少滿載80%、90%。

 

 

 

 


　　儘管目前的滿載率為56%，可基本滿足一個冬季的正常需求，但Robert Habeck仍強調，德國現時必須降低天然氣消費，將更多的天然氣投入儲備設施，甚至不排除實施配給制。



應對斷供危機，恐隨時騎虎難下



　　天然氣進口成本飆升(今年首4個月升170%)，已令德國的能源供應商虧損日增(政府尚未批准其將成本轉嫁給用戶)；倘若未來實施配給制，勢沉重打擊依賴天然氣生產的企業，並將德國經濟推向衰退，德國6月製造業PMI剛錄得23個月最低的52.0。

 


　　歐洲最大經濟體風雨飄搖，全球最大對沖基金橋水在早前做空歐美公司債後，又悄然將對歐洲股票的空頭押注翻倍至105億美元，名列其中的德國公司包括化工龍頭巴斯夫、藥廠拜耳、商業軟件公司思愛普、消費品公司西門子及阿迪達斯等。

 


　　德國乃至歐洲如何應對可能的凜冬將至？最簡單粗暴的方法當屬重啟煤電，此令煤炭價格在原油、鐵礦石、銅的一片跌聲中獨領風騷(俄羅斯為全球第三大煤炭出口國)；需求看漲，國際能源署就預計今年全球煤炭投資將增長約10%。另一選項是押注核電，但卻面臨高技能工人短缺、低濃縮鈾供應等掣肘。

 


　　但最戲劇化的場景恐是，普京現時持續施壓「斷氣」危機，逼使德國等一眾歐洲國家無視高價爭分奪秒增加天然氣儲備；但到夏天結束時，Gazprom突然宣布恢復全面供氣，拖累氣價暴跌。誰將笑到最後？

 

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