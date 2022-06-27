溫傑：信義兩藍籌發盈警屬預料之內 玻璃股首選福耀

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

國家主席習近平將出席慶回歸25周年大會，以及香港特區第六屆政府就職典禮。回歸效應下，港股能否向上突破？信義系兩藍籌－信義光能(00968)及信義玻璃(00868)齊發盈警，料上半年少賺三成以上，屬預期之內嗎？下半年光伏股賽道，續由上游股份跑出？理想汽車(02015)L9預售火熱，惟考慮到車股將於未來一至兩星期公布6月銷數據，車股表現會否執位？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！





其他信義系相關新聞：

信義系發盈警料中期盈利大幅倒退 走為上著？

《盤後部署》騰訊遭大股東逐步減持，惟港股仍有力挑戰２２７００

《外資精點》花旗降信義玻璃目標價至２３﹒７元，續籲「買入」

《異動股》信義光能跌逾５％失守５０天線，報１２﹒４６元

《異動股》信義玻璃、信義光能同發盈警，股價分別低開１％及４％



其他小米相關新聞：

小米將發布新機股價飆12% 現價追入仲有水位？

騰訊旗下ＱＴｒａｄｅ推出「債券一級市場直通車」

《中概異動》騰訊倒跌１％，大股東Ｎａｓｐｅｒｓ沽京東持股套現

騰訊大股東Ｎａｓｐｅｒｓ沽京東（９６１８）持股套現２８６億元

《中概異動》京東集團（０９６１８）漲逾７％，報２６８﹒４元

《午市前瞻》內地消息刺激恒指大升，專家籲炒復甦宜吼九毛九

《中國監管》內地修改經營者集中申報標準，納千億企業入審查範圍

《中國監管》公安部網安局打擊整治「網絡水軍」，為期６個月

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動