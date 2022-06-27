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溫傑：信義兩藍籌發盈警屬預料之內　玻璃股首選福耀

27/06/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　國家主席習近平將出席慶回歸25周年大會，以及香港特區第六屆政府就職典禮。回歸效應下，港股能否向上突破？信義系兩藍籌－信義光能(00968)及信義玻璃(00868)齊發盈警，料上半年少賺三成以上，屬預期之內嗎？下半年光伏股賽道，續由上游股份跑出？理想汽車(02015)L9預售火熱，惟考慮到車股將於未來一至兩星期公布6月銷數據，車股表現會否執位？

 

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