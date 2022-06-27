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信義系發盈警料中期盈利大幅倒退　走為上著？

27/06/2022

　　信義玻璃(00868)及信義光能(00968)將於8月底前公布中期業績，惟兩間公司均發盈警，表示受累產品價格下降及原材料成本上升，預期比去年分別少賺最多50%及43%，兩股今日(27日)一開市均逆市下挫，其中信義光能更跌逾4%，惟隨著大市持續向上，信義玻璃半日倒升逾2%，信義光能則仍跌逾2%。

 

(信義光能網頁截圖)

 

信義玻璃：浮法玻璃需求降成本升　料中期或少賺50%

 

　　信義玻璃公布，預期截至6月30日止中期純利比去年度減少35%至50%，至介乎35億與26.9億元的範圍。集團指，純利減少主因對比去年上半年，由於內地建築市場的浮法玻璃需求受壓，使浮法玻璃產品平均售價於今年上半年接連下降，以及能源及原材料成本因供應短缺而大幅上升。

 

　　其實，美銀證券早前已發表中國原材料行業報告指，華北地區玻璃行業需求不振，產品價格持續下跌，有很多玻璃行業廠家錄得負利潤率。下游項目進展平平，加工商接單不見火熱，加上雨季將至，市場情緒或繼續疲軟，料信義玻璃旗下浮法玻璃毛利率下降3.5%至23.9%，維持「跑輸大市」評級。

 

信義光能：太陽能玻璃市價降成本增　料中期最多少賺43%


　　信義光能亦公布，預期中期純利比去年度減少33%至43%，至介乎17.51億與20.59億元。集團指，純利減少主因太陽能玻璃產品在今年上半年的平均市價同比下降約10%至20%，以及純碱及天然氣等原材料及能源成本顯著增加。不過，有關不利因素的影響部分被其高銷量及生產效率提升所抵銷。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

中銀國際：行業陷產能過剩困境　信義光能目標價降至11.2元


　　近日據內媒報道，內地重鹼和石英砂價格近期呈現連續上行趨勢，光伏玻璃成本壓力逐漸顯現。中銀國際發表報告指，與盈利增長減速相比，領先的太陽能玻璃製造商的估值過高，而太陽能玻璃行業已進入不可逆轉的產能過剩困境，成本曲線快速趨平將導致龍頭企業利潤率溢價惡化，短期內來自各方面的成本壓力可能會令毛利率和市場情緒受壓，故將信義光能及福萊特玻璃(06865)評級由「持有」降至「沽售」，其中將信義光能目標價由15.4元下調至11.2元。另大和維持信義光能「持有」評級，目標價13.5元。

 

溫傑：信義光能發盈警屬意料中　信義玻璃縱反彈難破20元


　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，今年上半年很多製造業都受累疫情，加上生產成本上升，業績不會好。而就信義光能來看，當產品價格跌了10至20%，除非成本也跌逾兩成或者產能倍增，否則盈利難寄以厚望；再加上純碱及天然氣是做玻璃最大的成本，當有關成本增加疊加產品價跌，產能就算增加也不能彌補，發盈警屬意料中事；但市場反應仍大，反映現時買入製造業股份要小心。不過，玻璃股中福耀玻璃(03606)可看高一線，因其主要做汽車玻璃，而料下半年電動車銷售理想對其有直接幫助。

 

　　至於信義玻璃，溫傑指雖發了盈警，但現時股價比之前的約15元已不算太差，短線或可反彈至18.4元以上；惟除非大市爆升，或浮法玻璃價格上升而成本下跌，否則短期很難升破19.8至20元。

 

　　信義光能半日跌2.59%報12.78元，成交3.03億元；信義玻璃則升2.31%報18.62元，成交2.08億元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此



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