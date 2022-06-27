工業利潤降幅收窄 滬指上攻三千四 外資連三日捧場

中國證監會公告將交易型開放式基金（ETF）正式納入互聯互通，並將組織上交所、深交所、中國結算等做好各項準備工作，正式啟動時間將另行公布。內地5月工業企業利潤按年下降6.5%，降幅較4月收窄2個百分點。憧憬疫後經濟進一步改善，兩市連續超百股漲停，滬深股市今早高開後穩步上行，隨著權重股持續造好，由大消費股領漲，滬綜指一度逼近3400點關口，臨近午盤有所回落，最終全日收升0.88%，報3379.19點，續創3月7日以來新高。深成指周一（27日）收升1.10%，創業板指漲0.22%。受本土新冠疫情緩解利好提振，酒店餐飲、景點旅遊、飲料製造等消費板塊大漲，HJT電池、中藥股、煙草、消費電子走高。

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兩市成交連續三日破萬億元（人民幣．下同），全日成交12288億元，按日升近6%。市場情緒轉好，北向資金積極入場。外資透過陸股通流入72.66億元，連續三日大幅淨流入。人民銀行今日進行1000億元7天期逆回購，中標利率持平2.1%。人行今日放水900億元。



今日新聞精選



1.國家統計局公布，5月份，全國規模以上工業企業利潤同比下降6.5%，降幅較上月收窄2.0個百分點。分門類看，採礦業利潤同比增長92.2%，延續快速增長態勢；製造業利潤下降18.5%，降幅較上月收窄3.9個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比下降6.2%，降幅明顯收窄。1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額34410億元，同比增長1%。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額11583.7億元，同比增長9.8%；股份制企業實現利潤總額25802.5億元，增長7.8%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額7845.3億元，下降16.1%；私營企業實現利潤總額10070.9億元，下降2.2%。首五月，採礦業實現利潤總額7082.7億元，同比增長1.31倍；製造業實現利潤總額25579.5億元，下降10.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1747.9億元，下降24.7%。1-5月份，規模以上工業企業實現營業收入53.16萬億元，同比增長9.1%；營業收入利潤率為6.47%，同比下降0.52個百分點。



2.為期三日的七國集團（G7）峰會在德國南部召開，與會領袖宣布啟動一項總值6000億美元的倡議，為發展中國家提供基建資金，以抗衡中國的「一帶一路」。美國總統拜登說，有關倡議將令各國見到與民主國家合作的好處。拜登表示，美國將從聯邦資金和私人投資募集2000億美元，支持中低收入國家的項目，協助應對氣候變化以及改善全球健康、性別平等和數碼基礎設施。他說，這不是援助或慈善，而是將會為每個人帶來回報的投資並將令各國看到與民主國家合作的具體好處。歐盟委員會主席馮德萊恩則表示，歐洲會在同一時間籌集3000億美元，建立一個替代「一帶一路」倡議的可持續方案。在北京，外交部發言人趙立堅回應稱，中方始終歡迎一切促進全球基礎設施建設的倡議。相關倡議不存在彼此取代的問題，但我們反對打著基礎設施建設旗號，推進地緣政治算計，抹黑污蔑「一帶一路」倡議的言行。趙立堅重申，「一帶一路」倡議造成了債務陷阱，完全是一個偽命題。



3.統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤數據稱，5月份，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，國內疫情防控形勢總體逐漸向好，企業復工復產、物流保通保暢有序推進，工業企業生產經營逐步恢復，企業利潤降幅收窄。5月份，全國規模以上工業企業營業收入同比增長6.8%，增速較上月有所回升，為企業盈利改善創造了有利條件。分行業看，5月份，在41個工業大類行業中，有20個行業利潤較上月增速加快或降幅收窄，5個行業利潤由降轉增，合計佔比超六成。隨著企業復工復產持續推進，長三角和東北地區工業企業利潤雖同比下降，但降幅較上月明顯收窄。其中，上海、江蘇、吉林、遼寧利潤降幅均較上月收窄20個百分點以上。隨著市場需求逐步恢復，加之擴內需、促消費政策效應持續釋放，基本消費品行業盈利繼續恢復。5月份，在13個消費品行業中，有8個行業利潤改善，佔61.5%。總體看，5月份工業企業利潤同比仍繼續下降，企業成本上升壓力依然較大，生產經營仍面臨諸多困難，工業企業效益恢復的基礎尚不牢固。當前國際形勢更趨複雜嚴峻，工業企業效益恢復仍存在較多不確定性。



4.市監總局近日起草《國務院關於經營者集中申報標準的規定（修訂草案徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見。本次修訂主要內容包括：一是提高營業額標準，對全球合計營業額、中國境內合計營業額和單方中國境內營業額的要求，由現行100億元、20億元和4億元分別提高到120億元、40億元和8億元，低於此標準的經營者集中原則上無需申報，提升了經營者集中審查的科學性和精準性，降低了企業制度性交易成本。二是優化申報標準，對於在中國境內營業額超過1000億元的企業開展經營者集中，符合一定條件的，納入審查範圍。三是配套《反壟斷法》修訂，對未達申報標準但符合《反壟斷法》相關情形的集中進行相應規定。此外，市監總局發布《禁止壟斷協議規定(徵求意見稿)》意見的通知稱，經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等從事本規定禁止的壟斷行為。起草說明顯示，新增關於橫向壟斷協議「具有競爭關係的經營者」的定義，明確實際和潛在的競爭者均可能成為橫向壟斷協議的主體，與國際通行規則有效銜接。



5.國際結算銀行（BIS）公布與中國人民銀行共同制定新的「人民幣流動性安排」（RMBLA），通過這一新的儲備資金池計劃向參與的中央銀行提供流動資金。首批參與機構包括香港金管局、新加坡金管局、印尼、馬來西亞、智利央行。每個參與機構需在國際清算銀行存入不低於150億元人民幣或等值美元之人民幣或美元儲備，形成儲備資金池。在未來市場波動時，參與的央行可以從儲備資金池獲得額外流動性支持。參加方除可提取其出資部分外，也可以抵押品從儲備資金池借入額外資金，最高可借入額外金額，相當該機構在國際清算銀行運作的抵押流動性窗口所佔份額。此外，人民幣跨境支付便利度有望打開新天地。據內媒從跨境銀行間支付清算有限責任公司獲悉，基於CIPS標準收發器，其上線創新增值功能-CIPS支付透鏡服務，支持企業、銀行等跨境支付市場主體查閱其支付狀態，進一步提升人民幣跨境支付效率、透明度。據了解，目前已有部分銀行與企業試用該服務，包括交通銀行、交通銀行香港分行、貴州銀行、蘇州銀行、昆山農商銀行等銀行用戶，以及通用技術財務公司、海通證券、海爾財務公司等企業用戶在內。



6.內地的新冠疫情趨緩，周日（26日）新增23宗本土個案。隨著疫情持續緩和，位於上海閔行區的浦江郊野公園周一重新開放，遊客入園需預約並持72小時有效核酸無感染證明。上海本周三（29日）起餐飲業有序恢復堂食。此外，江蘇多地調整防疫政策，低風險地區來（返）人員自由流動。深圳在隔離觀察的密接人員排查中發現3宗新冠病毒無症狀感染者。遼寧新增6宗本土無症狀感染者。廣西新增2宗本土無症狀感染者。中泰證券研究所政策組負責人楊暢表示，伴隨著6月初上海解除全域靜態管理，經濟進入修復通道，以地鐵客運量為代表的人員流動逐步修復。開放餐飲堂食有利於進一步推動人員流動向往年同期水平回歸，加快經濟修復的斜率。交通運輸部副部長趙沖久表示，目前，全國重點港口航道暢通高效，運輸平穩有序。截至6月24日，重點監測港口今年以來完成貨物吞吐量55.6億噸、集裝箱吞吐量1.24億標箱（TEU），同比分別增長0.9%、2.3%。長江三峽和西江長洲船閘今年以來共通過貨物1.41億噸，同比增長8%。



7.中證監上周五（24日）就《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。市場人士表示，個人養老金帳戶資金規模有望突破萬億元，投資公募基金後，有望為資本市場帶來新類型的長期投資者。暫行規定》共6章30條，主要規定以下三方面內容：一是明確基金管理人、基金銷售機構開展個人養老金投資基金業務的總體原則和基本要求；二是明確個人養老金可以投資的基金產品標準要求，並對基金管理人的投資管理和風險管理職責做出規定；三是明確基金銷售機構的展業條件要求，並對基金銷售機構信息提示、帳戶服務、宣傳推介、適當性管理、投資者教育等職責做出規定。具體來看，對於個人養老金可以投資的基金產品標準要求，《暫行規定》指出，擬先行納入最近4個季度末規模不低於5000萬元的養老目標基金。業內預期，2030年中國個人養老金中權益資產比重可能逐步提升至20%左右，為股票市場提供增量資金約2000億元至6000億元。



8.紐約尾盤美匯指數周五跌0.3%至104.12，周線下跌0.55%，是本月周線首度下跌。人民幣中間價三連漲至逾兩周新高，即期匯率（CNY）周一上午高開46點子，全日漲58點，收報6.6878，實現三連揚，創6月20日以來一周新高。交易員稱，美國經濟衰退擔憂陰影下，市場正重估美聯儲加息前景，短期美元走強空間有限，不過分紅購匯需求仍不少，人民幣料延續區間震盪走勢。中金公司最新觀點認為，短期看，雖然海外衰退憂慮加劇可能會令美元指數走高，但相對更好的經濟預期令人民幣匯率的韌性十足，本周美元／人民幣或繼續維持雙向波動，預測匯率區間為6.65-6.75。此外，外匯局發布數據顯示，5月份境內外匯市場中，銀行對客戶市場和銀行間市場的成交水平均出現明顯萎縮，其中銀行間市場整體成交量下降近10%至19051億美元，為去年2月以來最低。外電引述知情人士透露，中國計劃將在岸外匯市場交易時間延長至北京時間次日凌晨3點，這將能夠完整覆蓋倫敦交易時段，以及大部分紐約交易時段，有助於更好滿足歐美地區的人民幣交易需求。

撰文：經濟通中國組

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