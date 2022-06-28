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黃瑋傑：騰訊以360元作最後防線　料阿里巴巴續跑嬴龍頭科技股！

28/06/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑　　

 

　　財政部下發可再生能源電價附加補貼通知，規模高達27億元人民幣。當中，風電補貼有逾14億元人民幣，光伏有逾12億元人民幣，新能源股受惠程度有多大？科技股減持潮持續，騰訊(00700)大股東反口，將有序、無上限減持騰訊，如何衡量對投資者的心理影響？ATMXJ須否重新執位？手機及相關股近日跑出，小米(01810)追落後空間有多大？舜宇(02382)車載鏡頭業務續成加分位？

 

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