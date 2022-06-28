《京城近觀》港青北京創業十三年 開「港味」茶餐廳

80後香港青年阿文(區熙文)2009年來到北京創業開餐廳，至今已經十三年，最高峰時開了3間港式茶餐廳--「味道港港的」。今年因疫情加上租約到期，關閉了其中一家，現在他們夫妻檔一起經營著兩家茶餐廳，一家在北京的CBD，一家在通州，餐廳深受附近白領上班一族歡迎，也讓久未回家的在京港人吃到純正的香港味道。



八零後港青阿文在京創業，開了兩家港式茶餐廳。（黃燕明攝）

看到巿場有發展空間 決意赴京創業



2009年，二十五歲的阿文決定要北京創業開餐館，他一開始開的並非港式茶餐廳，而是越南菜餐廳，會有這個想法，全因一個機會，有朋友想在北京開餐館，想找一個同是來自香港的合夥人。至於為什麼選擇北京，2008年正值北京舉行奧運會前後，他們看到北京的餐飲巿場以國內的不同地方的菜式如湘菜、東北菜為主，大多重油重鹽，比較重口味，而他們想做的越南菜口味清淡，比較健康，阿文看到了巿場未來的發展潛力和空間，於是隻身來到北京。



現在回想起來，阿文認為，自己到北京創業的決定非常大膽，為了到北京開餐館，他辭去了五星級酒店大廚的工作，積極準備了大約一年時間。阿文在酒店做大廚時做的是西餐，對越南菜系並不了解，他先是在香港花了數月研究越南菜式，後來直接飛到越南，學習了數個月後回港，準備妥當了才出發前往北京。



萬事起頭難 一開始時多次想過放棄回港



第一天到北京的情景阿文仍然歷歷在目，記憶深刻。他說:「那是2009年的1月7日，我背著滿滿一大背包的食材調料，從香港坐了24小時火車來到北京。」為了做出地道的越南菜，阿文從越南帶回不少香料和調味料，在香港也採購了一些，但有些調料不方便飛機托運，他便坐火車。來到北京後，並非事事順利，一切要從零開始，很多困難要克服，包括完全不懂普通話，要從頭學起。他做大廚出身，並不擅長經營管理，所有事情都要一步一步探索。



開店的整個籌備過程長達一年，最困難的是確定餐廳選址，他和合夥人看過很多個舖面，都被合夥人否決。加上在北京人生路不熟，除了合夥人以外，在北京沒有一個朋友，感覺非常孤獨，阿文直言，期間多次想過放棄回港，他告訴合夥人，如果這次看的舖面還是覺得不行，他就回香港了。最後，店址確定，餐廳開始營業，有了些熟客，阿文在京接觸的人多了起來，在朋友介紹下結識了一位北京姑娘，兩人結婚生子，事業和生活都漸上軌道。

餐廳裝潢設計很有香港的味道。（黃燕明攝）



做了大概6年的越南餐館後，阿文和合夥人因意見不合解散，這個時候，他遇上了創業的第2個貴人。解散後，他加入了一間港式茶餐廳，老闆是一個年紀比他大一點的香港人，很樂意教他做各種各樣的港式食品，包括奶茶和燒味等等，這段期間，他覺得自己學會了很多，整個團隊的發展也很不錯，但過不多久，老闆要離開北京，團隊自然就解散了。這時候，阿文決定自己開餐館，內地流行起港風，阿文認為港式食物更多元化，決定做回自己最熟悉的香港味道:港式茶餐廳，便是現在的自家品牌--「味道港港的」。第一家店開在亦莊，只賣燒臘、雞蛋仔、小炒和粥粉面飯，面積非常小。第二家店開在通州，一共兩層、面積達二百多平米，CBD的店是第三家店，面積六十多平米。除了香港茶餐廳的特色，如菠蘿包、滑蛋炒飯等之外，還有蝦餃燒賣等點心，食物種類非常多元化。



喜歡北京生活節奏慢 鼓勵香港青年內地創業



為什麼在北京一留就十三年？阿文覺得，最喜歡在北京的生活節奏。「可能是我做的是餐飲行業的問題。在香港的工作節奏非常快，在北京會自由很多，慢一點，舒服一點。譬如香港的大酒店的廚師每天要忙碌地工作十二到十五個小時，北京的酒店大廚只需要工作八九個小時。」他說，香港人的生活忙碌，早餐時間長，愛喝下午茶，餐廳從早上五點到晚上十二點都人來人往。北京人的吃飯時間則很集中，午巿是十一點到下午二點，晚巿是五點到八點，其他時間基本上沒甚麼客人，輕鬆很多。「當然兩地的收入不一樣，在北京的收入會低一點，但其他福利會好一點。」

茶餐廳主打港式小炒、燒臘、奶茶等等，是純正的香港味道。（黃燕明攝）



阿文鼓勵年輕一代香港青年到內地創業，「如果有一技之長，可以考慮在內地發展。」不只是北京，其他的國內城巿也一樣，現在國內巿場還是有發展空間，「沒有手藝的話可能會沒有安全感，如有專業在身，肯定不會餓死，差別只是賺得多還是賺得少。」



今年5月因為疫情的關係，北京的停了一個多月的堂食，只能做外賣，對餐飲業的衝擊巨大，阿文的餐廳也受到嚴重影響，收入只有正常時候的兩成左右，阿文說:「比2020年疫情爆發初期更嚴重，這次連交租都不夠，只勉強夠付員工薪水。」不過，他仍然不失樂觀的心態:「就當作是放假，我自己開餐廳以來，一年365日，除了農曆新年休假一周，其餘日子都在工作，沒有一個周末陪過孩子，被逼停業一個多月，我整個月都和家人去了郊區露營玩。」他對未來仍然不失信心，「大家常說獅子山精神，獅子山精神就是要逆境自強。」

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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