  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【葉劉專訪】新班子才德兼備，上任後首要通關、加強行政立法關係（有片）

28/06/2022

　　國務院任命新一屆特區新班子，三司十五局下，有26名主要官員，現任特首辦主任陳國基升任政務司司長，陳茂波連任財政司司長，律政司司長則由大律司公會前主席林定國擔任。行政長官候選人李家超及「三司」均非政務官出身，外界關注中央對政務官的信任度下降，是「武進文退」的現象。新一屆行政會議召集人葉劉淑儀接受《經濟通通訊社》訪問時表示，紀律部隊和政務官合作無間，毋須強調「文官」和「武官」的差別。

 

　　「李家超擔任保安局長已有很多文職工作，例如政策制定，修改條例工作，不要忘記他是做了幾年副保安局長，再做局長才到司長，保安範疇以外的，他已經掌握到。」葉劉提到，李家超介紹新團隊時大力讚賞他的常秘葉文娟，並聘用她為特首辦主任，可見紀律部隊和政務官合作得相當好。她又提到候任政務司司長陳國基，「他在特首辦那麼長時間，接觸面很廣，即使並非由政務官出身亦完全不是問題。」

 

李家超介紹新團隊時讚賞他的常秘葉文娟，並聘用她為特首辦主任。(Alex攝)



中央重視公務員　新班子才德兼備

　　「很高興26名主要官員，起碼16名來自公務員體系，當中包括紀律部隊、政務官和專業部門，如發展局前常秘林世雄、現任建築署署長何永賢。由此可見，中央重視公務員，亦充分肯定公務員是政府支柱。」葉劉表示，現時香港法例條文眾多，需要一個「熟書」的人擔任主要官員，「忽然空降委任的局長會做得很辛苦，很高興看見優秀的政務官、部門首長獲得重用。」


　　葉劉又形容新加入的官員都是優才，「立法會同事張國鈞，在行會與他共事了5年，覺得他思路很清晰、很理性，絕對有條件當副律政司。候任創科局長孫東教授亦是科技優才，香港要成為國家的國際創新中心，要能和內地涵接，並改善一些政府內部的科技措施，包括加強安心出行。」不過，坊間有聲音指，委任普通話為主要語言的孫東，擔任政府主要官員，未有顧及土生土長香港人的感受，在施政上較惠及新來港人士，葉劉表示不同意。


　　「回歸前幾多英國人高官不說廣東話，那時我的上司夏鼎基，他不止不說廣東話，他不吃中國菜，任何應酬要預一份西餐，為何無人質疑？如果你做金融財經，你不需要懂得說廣東話，為何做科技要懂廣東話？」她表示香港的教育是兩文三語，應該兩文三語都要好，她亦希望籍此機會改善自己的普通話。

不應建屏藩怕內地人來港　應廣納人才

　　葉劉表示，香港是國家不可分割的一部分，與內地交往疫情過後一定會愈來愈多，「現時很多資源都是靠內地補充，包括每日用的口罩、快測、藥物；現時英美通脹強勁，我們的食物卻沒有短缺過，不應該建屏藩怕內地人來得多。」她又指，有競爭是好事，內地人、海外人來港能豐富本地資源，擴大市場。「香港人口老化，醫管局人手不足，很多地方都人手不足，我們應該善用內地的資源，應該吸納海外人才。」

 

現時很多資源都是靠內地補充，包括每日用的口罩、快測、藥物。(資料圖片)



首要是通關　加強行政立法關係

　　葉劉對新一屆政府有相當高的期望，「最迫切當然是通關，無論對內地，或者對全世界；第二是振興經濟，如果不能開放給遊客，經濟會放緩。」她又認為，加強行政立法關係非常重要，「有很多大問題要處理，解決房屋問題要造地，造地要推動北部大都會，擴闊經濟架構，又或者進行明日大嶼填海工程，要推進這些工作，須加強行政立法關係。」

修補社會撕裂需要過程

　　至於新一屆政府如何修補社會撕裂，葉劉卻認為需要一個過程，應先解決經濟民生問題。「社會撕裂不止發生在香港，世界上很多地方因很多議題而撕裂，美國便有墮胎和槍械管制問題，多元社會可以有不同聲音，本屆政府應該首要解決經濟民生問題，並教育每個青年人有正向的價值，不要歧視內地，培養國民身份認同。」

 

 

撰文：經濟通記者張可怡

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

144.300

異動股

01797

新東方在綫

17.180

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

114.500

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 30,967.78
    +20.79 (+0.067%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,809.07
    -12.48 (-0.327%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 11,135.26
    -46.28 (-0.414%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌384.475
變動率︰-2.114%
較港股︰-0.03%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰跌3.756
變動率︰-2.753%
較港股︰-0.63%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌8.317
變動率︰-2.797%
較港股︰-1.22%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.202
變動率︰-8.108%
較港股︰-0.34%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌151.300
變動率︰-1.619%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌162.040
變動率︰-1.812%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.360
變動率︰-3.965%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌25.589
變動率︰-6.026%
精選美股 More
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌77.381
變動率︰-4.207%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰跌93.400
變動率︰-4.235%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌48.825
變動率︰-4.601%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌32.750
變動率︰-6.498%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/06/2022 13:55 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/06/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/06/2022 13:55 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 144.300
  • 01797 新東方在綫
  • 17.180
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.500
  • 00175 吉利汽車
  • 17.500
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 125.100
股份推介
  • 01503 招商局商業房託
  • 2.570
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 25.450
  • 目標︰$32.50
  • 02158 醫渡科技
  • 9.550
  • 目標︰$8.90
  • 02361 中康控股
  • --
  • 目標︰--
  • 00179 德昌電機控股
  • 9.930
  • 目標︰$13.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 365.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 202.800
  • 00388 香港交易所
  • 384.600
  • 00175 吉利汽車
  • 17.500
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 365.000
  • 目標︰--
  • 01658 郵儲銀行
  • 6.110
  • 目標︰$6.70
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 220.000
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

29/06/2022 16:50  《盤後部署》車股回吐，內房受累，恒指回落機會大惟望消息沖喜

29/06/2022 14:53  【香港政情】當局安排七一有兩項官方活動，記者入住酒店閉環管理

29/06/2022 14:44  【新冠肺炎】習近平:中國防疫措施效果最好，寧可暫影響一點經濟

29/06/2022 09:14  【香港政情】賀一誠今起訪港三日，出席慶回歸活動及新政府就職禮

29/06/2022 13:15  蔚來反駁沽空機構指報告無根據，擬採取適當行動保護股東利益

29/06/2022 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒８億人幣，買理想沽小鵬

29/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】大和升攜程一成目標，旺旺績後眾大行看法偏淡

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

ETF通下周啟動惟大行看法分歧　港交所400元關受阻下挫
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》五中企協助俄軍工企業被制裁　A場急回滬指止四連漲
人氣文章

新聞>財經熱話

內地放寬入境檢疫惟大行唱淡　熱炒旅遊航空餐飲股紛回吐
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

【美股篇】美股反彈完了？　Nike業績勝預期惟仍下挫？　解讀蔚來沽空報告！
人氣文章

娛樂情報

7.7生日盧瀚霆 獲粉絲花6位數搞展覽賀壽
人氣文章

中醫話

夏天養生 | 冬病夏治！是時候做三伏天灸養陽氣、改善虛寒體質！可預防鼻敏感、腸胃病、痛經？兩款湯水推介雙管齊下（附食譜）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

不接受訪問，拒絕品牌標籤！Maison Margiela 如何成為時尚界低調中的王者？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

畫廊、拍賣行以甚麼標準衡量街頭塗鴉藝術家？塗鴉就是當代藝術？不如從普林斯的《六聯作》說起
人氣文章

Art & Living

「北峽灣很短，短如一個猶豫」：讓人沉淪的兩本讀物，於周末閒暇單純的感受文字的觸感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
黃斑病變都分「濕性」、「乾性」？疫情下遲覆診，35%患者視力下降！醫生：把握治療黃金期
人氣文章
最新疫情｜單日新增確診個案破2千！包括155宗輸入個案！再多3間院舍爆疫！3學校需停課！ 6
人氣文章
抗變種！努力做好防疫
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2022 01:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/06/2022
ETF通下周啟動惟大行看法分歧　港交所400元關受阻下挫
人氣文章中國故事29/06/2022
《神州經脈》五中企協助俄軍工企業被制裁　A場急回滬指止四連漲
人氣文章財經熱話29/06/2022
內地放寬入境檢疫惟大行唱淡　熱炒旅遊航空餐飲股紛回吐
人氣文章FOCUS29/06/2022
【FOCUS】內地隔離期減半　政策雙重心微調
人氣文章財經熱話29/06/2022
【蔚小理回吐】熊麗萍：蔚來調整與沽空機構關係不大
人氣文章財經熱話29/06/2022
《午市前瞻》恒指料21400有支持 蔚來宜待回至50天線買入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金