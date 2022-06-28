《神州經脈》入境內地隔離期砍半 人行突放水千億 滬指返三千四

半年末將至，人民銀行自上周五（24日）起重啟大碼逆回購，周二（28日）更進行了1100億元（人民幣．下同）逆回購操作，放水1000億元屬近來少見，三個交易日以來人行累計放水2400億元。人民銀行行長易綱指出，貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦。內地最新發布的第九版新冠肺炎管控方案放寬隔離管控措施，隔離時間由「14+7」縮短為「7+3」，刺激市場氣氛向好。

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滬深股市早段未見動靜，滬綜指保持窄幅下跌，午後倒升並不斷擴大升幅，最後突破三千四，收報3409.21點，是自3月7日以來首度突破三千四，全日升幅0.89%。深成指升1.23%，創業板指揚0.35%。兩市全日成交12213億元，和上日持平。



內地經濟受到疫情封鎖拖累，機構對中國二季度經濟增長數據存一定分歧，大體有望實現1%左右的正增長，各方預測在0.5%至1.3%之間。不過，二季度經濟即便實現1%的增長，仍然明顯低於一季度4.8%的增速，與全年5.5%左右的預期增長目標相去更遠。



今日新聞精選



1. 國家發展改革委副秘書長歐鴻在國新辦發布會表示，為應對更為複雜困難局面，從解決兩難多難問題出發，常態化充實完善政策儲備工具箱，將根據情況適時及時出台。國家發改委副主任趙辰晰表示，在創新和完善宏觀調控上，更加註重五個方面，一是明確調控理念，二是創新調控思路，三是把准調控著力點，四是豐富調控工具，五是增強調控合力。國家發展改革委副秘書長蘇偉在國新辦發布會表示，發改委將持續推動對外開放和穩外資各項政策措施落地。包括修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》。國家發展改革委副秘書長楊蔭凱在國新辦發布會表示，5月以來，隨著穩經濟一攬子政策效果初步顯現，促進青年就業創業相關政策落實落地，就業形勢已出現積極變化。他又稱，未來一段時間，受地緣政治衝突等因素影響，中國輸入性通脹壓力也是比較大，但中國市場供應總體充足、政策工具箱豐富，完全有條件、有能力、有信心繼續保持物價平穩運行。



2. 北京和上海再次實現本土零新增，上海市衛健委周二上午通報，27日無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入新冠肺炎確診病例3宗和無症狀感染者6宗，均在閉環管控中發現。北京27日同樣無新增本土確診病例、疑似病例和無症狀感染者；新增1宗例境外輸入確診病例和2宗例無症狀感染者，無新增疑似病例。廣東省方面，27日深圳新增本土新冠肺炎確診病例1宗和無症狀感染者4宗。國務院聯防聯控機制發布第九版新冠肺炎防控方案，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離+3天居家健康監測」。中國疾控中心傳防處研究員王麗萍在今日發布會上表示，目前，國際和國內的流行優勢毒株均為奧密克戎變異株，將入境人員和密切接觸者隔離期限調整，並不意味著防控措施的「寬鬆」，而是根據奧密克戎變異株的流行特點對防控措施的進一步優化，不會增加疫情傳播的風險，是精準防控的體現。另外，受到疫情影響關閉超過3個月的上海迪士尼樂園宣布，將於6月30日恢復運營。



3. 中國恒大(03333)發布公告稱，遭呈請人Top Shine（佳盛環球）於本月24日向香港高等法院提出對公司的清盤呈請，涉及公司的債權金額為8.625億港元。恒大表示將極力反對該呈請，又預期該呈請將不會影響重組計劃或時間表。中國恒大執行董事肖恩對內媒表示，本次提出清盤呈請的是中國恒大旗下房屋交易平台房車寶的一名戰略投資者，其債權佔集團全部境外債務比不足1%。據《路透》引述該公司一名匿名高管稱，向法院呈請清盤的原因在於恒大未履行回購房車寶股份的投資協議。該高管稱，根據協議，如果房車寶的首次公開募股（IPO）在2022年4月8日前仍未能完成，恒大須以15%的溢價回購當時出售的股份。此外，深陷債務危機的內房陽光城(深:000671)為迅速回籠資金及削減債務，擬將此前非公開發行A股中西安一募投項目終止，該項目相關的逾11億元募集資金將全部用於永久補充流動資金。陽光城大股東福建陽光集團周一（27日）公告稱，其應於今日到期並兌付本息的「21福建陽光SCP004」債券，截至目前，公司未能按期足額償付本期債券本息，金額合計約6.8億元。



4. 內地投資者通過開通滬深股通帳戶，扮「外資」於A股市場掃貨，將成為歷史。中證監上周五正式發布第200號令，刊發了關於修改滬深港通機制的若干規定，上交所和深交所也均在當日更新了滬深港通的具體實施辦法，明確了新機制下被禁止的境外內地投資者群體的具體定義。據《財新》報道，新規定下，這類存在已久的投資者和帳戶最終將被完全清退。新規將從2022年7月25日起實施，並設置一年的過渡期，對不同的內地投資者群體做出不同清退安排。若在新規實行日前已經開通有關權限，則屬於存量投資者。中證監稱，近年有部分內地投資者在香港開立證券戶口及互聯互通北向交易權限，通過滬深股通交易A股，雖然這類群體的總體規模不大，但卻和滬深股通引入外資的初衷不符。這些境外的內地投資者，大多數已經開設了內地證券帳戶，可以直接交易A股，卻又在香港經滬深港通交易A股，兩種途徑的交易存在發生跨境違規活動的風險，也給市場造成北向交易中有不少所謂「假外資」的印象，不利於滬深港通長遠發展。



5. 人民銀行行長易綱接受中國國際電視台（CGTN）專訪時表示，今年以來，受疫情和外部衝擊等影響，中國經濟面臨下行壓力。貨幣政策將繼續從總量上發力，以支持經濟復甦。同時會用好支持中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。他又說，中國通脹前景較為穩定，保持物價穩定和就業最大化是人行工作重點。易綱強調，中國利率形成機制是由市場供求決定的，中央銀行通過運用貨幣政策工具引導市場利率。目前定期存款利率約1%至2%，銀行貸款利率約4%至5%，同時債券和股票市場較為有效地運行。考慮到通脹水平，可以看出實際利率水平是相當低的，金融市場得以有效配置資源。綱認為，中國的貨幣政策一直是與支持實體經濟發展相適應的。廣義貨幣M2和社會融資增速與名義GDP增速基本匹配，保持流動性合理充裕，支持中小企業發展以實現就業最大化目標。此外，人行上海總部27日披露數據顯示，5月末，長三角地區本外幣各項貸款餘額53.63萬億元，同比增長14%；人民幣貸款餘額52.28萬億元，同比增長13.9%。5月份，長三角地區人民幣貸款增加4851億元。



6. 國家財政部公布，今年1-5月，國有企業利潤總額16310.7億元，同比下降6.5%。其中中央企業12322.6億元，同比增長0.4%；地方國有企業3988.1億元，同比下降22.7%。今年1-4月，國有企業利潤總額同比降3.6%。期內，國有企業營業總收入308831.3億元，同比增長9.2%，增速較1-4月的9.8%略收窄。其中中央企業175025.4億元，同比增長11.2%；地方國有企業133805.9億元，同比增長6.7%。5月末，國有企業資產負債率64.3%，上升0.1個百分點，中央企業67.0%，上升0.2個百分點，地方國有企業63.0%，上升0.2個百分點。此外，財政部下發2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知，向山西、內蒙古、吉林、浙江、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、甘肅、青海和新疆11個省區可再生能源電價附加補助，共計資金27.5億元。其中，風電補貼14.7億元、光伏補貼12.5億元、生物質2890萬元。2022年補貼資金共下達兩批，本次共下達補貼資金27.5億元，之前已下達39.6億元，累計下達67億元，值得注意的是，兩次下達的均是地方電網公司範圍內的可再生能源補貼，國家電網與南方電網範圍內的補貼另外單獨下達，一般不公開發布。



7. 中國外交部公布，國務委員兼外長王毅27日同阿富汗臨時政府代理外長穆塔基通電話。王毅指出，中阿即將召開人道援助和經濟重建工作層聯絡機制第二次會議。希望雙方扎實推進民生、經貿、農業、礦業、互聯互通、能力建設等領域務實合作，落實好兩國雙邊會晤共識和包括《屯溪倡議》在內的涉阿多邊會議成果。中方將繼續發揮建設性作用，支持阿方廣泛包容建政、溫和穩健施政，在聯合國、上海合作組織等多邊領域為阿方主持公道，推動落實第三次阿富汗鄰國外長會成果，進一步凝聚地區國家支持阿方穩定重建的共識。王毅再次對阿富汗震災表示誠摯慰問，強調作為阿富汗的友好近鄰和真誠朋友，中方對阿富汗人民遭遇的困難感同身受，中央和地方政府、社會組織和企業等各方面力量加班加點，積極落實對阿緊急人道援助，幫助阿富汗人民渡過難關。首批帳篷、毛毯等物資正通過包機運往阿富汗，現匯和其它救災物資也將盡快交付。在阿中資企業也已行動起來，救援物資都在運往災區的路上。



8. 人民幣中間價止步三連揚，暫時脫離逾兩周高位；即期匯率（CNY）周二上午低開102點子，報6.6980，早盤曾跌穿6.7關，午後則在內地放寬入境檢疫消息的帶動下倒升逾百點，全日則漲2點，收報6.6876，錄四連揚，收盤價創6月20日以來逾一周最高。交易員稱，經濟衰退擔憂令市場風險偏好降溫，美元指數持堅，人民幣略微承壓，短期料延續區間整理走勢。他們並表示，人行連續加碼逆回購護航半年末資金面，中美貨幣政策分化程度加深，本周境內美元／人民幣掉期更多期限陷入負值區間，這或導致企業客戶延遲結匯並增加遠期購匯，但短期看對人民幣造成的壓力尚不明顯。豐業銀行亞洲外匯策略師高奇認為，近期任何疲軟的美國經濟數據可能進一步抬升美聯儲放慢加息步伐的預期，這將支持風險情緒回暖；預計美國CPI將在三季度見頂，短期美元指數可能溫和反彈，隨後隨美國經濟下行壓力加大而回落。

撰文：經濟通中國組

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