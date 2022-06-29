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《午市前瞻》恒指料21400有支持 蔚來宜待回至50天線買入

29/06/2022

　　恒生指數半日收報22053，跌365點或1.63%，主板成交865.61億元。恒生中國企業指數報7712，跌181點或2.29%。恒生科技指數報4948，跌155點或3.04%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報366.4元，升0.6元或0.16%，成交67.38億元;阿里巴巴-SW收報114.2元，跌3.9元或3.3%，成交30.03億元;美團收報202.2元，跌5.4元或2.6%，成交24.81億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(蔚來汽車官網截圖)

 

張智威：恒指粉飾櫥窗效應漸過


　　恒指今天低開293點報22125，主要受科技股及汽車股拖累。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指過去兩日即使上升，惟仍未能突破4月4日的反彈高位22535，估計在22500水平有阻力。他續指，港股近期在回歸日將至、期指結算及基金半年結等粉飾櫥窗效應下上升，惟回歸利好消息已炒得差不多，預期北水在慶回歸之後鳴金收兵，恒指短線料有回調，並在20天線21400才見支持。


「蔚小理」中看好理想


　　蔚來(09866)遭沽空機構Grizzly Research狙擊。該機構發表報告稱，蔚來可能透過會計手段，誇大收入和提高淨利潤率以達到目標。蔚來股價受壓，早段跌幅曾擴大至逾8%。


　　張智威表示，汽車股近一個月升幅驚人，以蔚來為例，由5月12日低位100.8元至6月27日高位199.2元，已累積近1倍升幅，相信不少投資者在高位獲利，汽車股短線會有調整。他續指，蔚來對於沽空機構的質疑未提出具體證據去反駁，暫難釋除投資者疑慮，股價今天借勢回調，短線宜回至50天線142元水平買入。


　　在「蔚小理」當中，張智威較看好理想(02015)，因為其毛利率是三間車企中最高，亦有望較快扭虧為盈，公司推出的新SUV理想L9更讓市場憧憬可提高公司銷量，前景較樂觀。他提到，理想股價由5月10日低位74.75元升至6月24日高位165.3元，升幅逾1倍，建議投資者待股價回至20天線130元水平才部署。


　　至於上日高見333.3元破頂的比亞迪(01211)，張智威指公司基本面仍佳，刀片電池及汽車銷量維持強勁，相信短線回調幅度較小，投資者可於20天線302元部署。

 

蔚來遭沽空機構質疑誇大收入，股價曾跌逾8%。  (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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