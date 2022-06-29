熊麗萍料ETF通吸引更多北水流入 港交所短期於400元水平整固

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

中證監、香港證監會宣布「ETF通」正式啟動，ETF交易將於下周一（4日）開始。今次共4隻ETF納入港股通ETF名單，惟內地已有ETF追蹤相同指數，它們能否獲北水青睞？內地放寬入境隔離檢疫至「7＋3」，消費、旅遊、航空股能否承接昨日（28日）的升勢？現時追入甚麼板塊較值博？

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