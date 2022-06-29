ETF通下周啟動惟大行看法分歧 港交所400元關受阻下挫

醞釀已久的交易所買賣基金(ETF)互聯互通將於下周一(7月4日)開始交易，內地和香港投資者可以互相通過當地證券公司買賣規定範圍內在對方交易所上市的ETF基金份額，市場普遍相信有助推升港交所(00388)成交額，惟大行對港交所看法有分歧，加上港交所持續受旗下倫敦金屬交易所(LME)鎳交易事件困擾，近日升至400元4個月高位見阻力，今日(29日)股價隨大市下挫3%。

(資料圖片)

盈富基金等4隻ETF納港股通 北向初始名單有83隻

中國證監會及香港證監會批准兩地交易所正式把符合條件的ETF納入內地與香港股票市場交易互聯互通機制，交易將於下周一開始，先有4隻ETF納入港股通ETF名單，分別是盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)、安碩恒生科技(03067)。至於北向合資格ETF初始名單有83隻，所有香港及海外機構及個人投資者均可買賣滬股通及深股通下合資格ETF，交易所將每6個月檢視名單。



香港證監會行政總裁歐達禮表示，ETF通是一個重要的里程碑，因為這是互聯互通首度擴展至股票交易以外的領域，此舉將能促進香港發展成為ETF樞紐，並凸顯本港在連繫國際資本與內地市場方面所肩負的獨特角色。

(《開市Good Morning》節目截圖)

畢馬威料第四季新股市場改善 全年集資額二千億

另方面，畢馬威中國表示，今年上半年香港錄得24宗新股上市，集資178億港元，排名第九。隨著香港繼續成為企業選擇回歸的上市地，加上在生物科技企業相關的投資生態系統不斷發展，回歸上市和生命科學公司將為下半年香港新股市場帶來支持。預期本港今年第四季新股市場在消化地緣政治等因素後或有改善，全年有80宗IPO，集資2000億港元，仍有望爭取頭五名。



另畢馬威指，現時符合本港第二上市要求的在美上市中概股大概有20多間，相信短期內回歸趨勢會繼續，不過超過千億市值的公司只剩下一間，因此雖然趨勢繼續，但集資額會下降。

LME遭質疑偏幫青山控股 面臨監管及訴訟風險

不過，港交所持續受旗下倫敦金屬交易所(LME)鎳交易事件困擾。LME期鎳價格在3月中爆升數倍，據報擁有大量期鎳短倉的青山控股遭挾倉，虧損以百億美元計，其後LME宣布當天期鎳交易作廢，才讓青山控股免被斬倉，不過摩通當時是青山控股最大交易對手，青山控股超過15萬噸的期鎳短倉有5萬噸是來自和摩通進行的場外交易。青山控股通過摩通持有的剩餘短倉在過去幾日被平倉，摩通在第一季季報提過，當季因鎳交易而招致了高達1.2億美元虧損額。



青山控股作為中國鎳業巨頭，一旦崩盤很可能對中國動力電池及電動車行業造成嚴重影響，而LME作出的決定被外界質疑是偏幫。英國金融行為監管局(FCA)和英倫銀行已經就LME的行為進行聯合審查，對沖基金Elliott和交易公司Jane Street也已對LME發起法律訴訟，追討高額賠償。

瑞信：港股成交回升IPO市場有望復甦 目標價升至434元

至於一眾大行對港交所看法如何呢？瑞信發表報告指，港股6月至今的日均成交額為1450億元，較5月的1190億元增長22%，當中新經濟股帶動整體成交回升。期內衍生產品交易量亦具彈性，首5個月日均成交量為130萬，對比去年同期為126萬。另市況波動及上市相關法規的不確定性影響下，年初至今香港IPO市場相對淡靜，預期大市表現逐步改善及上市法規落實，將有助本港吸引更多公司上市。



瑞信將港股今年日均成交預測由1320億元升至1390億元，明年日均成交預測由1450億升至1570億元，港交所評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由352元上調23.3%至434元。

大摩：帶來近期股價上升空間有限 花旗：估值股息不吸引



摩根士丹利則指，ETF通是加強互聯互通基礎設施的關鍵一步，但未來有必要擴大範圍以支持提升交易量，而暫時給港交所帶來的近期上行空間有限，因只允許以港元計價的ETF，且6個月平均資產管理規模需逾17億港元，而基準指數中90%以上為聯交所股票，基準指數中80%以上為互聯互通計劃的股票，相關限制適用於北向ETF，另ETF通與滬深港通共用每日交易額度。中國證監會還收緊了KYC(「認識你的客戶」)要求，自7月25日起，內地投資者將被禁止進行北向交易。大摩維持港交所「與大市同步」評級及目標價340元。



另花旗指，料港交所今年第二季純利為28億元，按年持平，按季則增5%；交易費及交易系統使用費為17億元，將按年跌3%、按季亦跌12%，但基於持續上升的利率，季節性的較高存管、託管和代理人服務費，以及增加保證基金的利息收入等方面對收入帶來支持。由於交易量低於預期，將港交所今年每股盈餘預測下調2%，目標價由310元上調至315元，維持「沽售」評級，主因現價相當於今年預測市盈率35倍，估值不吸引且股息收益率僅為2.5%。

熊麗萍：可否刺激成交看資金興趣 港交所料只升至420元

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目則指，有些投資者想分散風險不揀個股，故ETF通應有一定吸引力，但ETF表現對大市影響就要看有沒有資金對其有興趣，而香港先行試4隻看市場反應，相信陸續會再加入。另料ETF通令市場吸納投資者範圍擴闊，可吸納一些偏向穩陣且對港股不太熟悉的投資者。

熊麗萍料港交所突破400元關不難，不過近期仍受LME鎳交易事件相關訴訟陰影困擾，股價相對大市落後，近日則憧憬香港慶回歸中央送大禮，加上半年結粉飾櫥窗作用下造好，之後就要看成交及新股，料下半年新股應該會較多，情況應有改善，惟短期再升料只可升至410至420元，短線400元以上可沽出，長線如看好不用急於套利。

港交所今日跌3.03%收報384.6元，最多曾跌4.08%至380.4元，成交29.02億元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此







其他港交所相關新聞：

【ＥＴＦ通】恒生歡迎和支持ＥＴＦ通正式啟動及落實細節

【ＥＴＦ通】許正宇：ＥＴＦ通深化資本市場融合，鞏固港橋樑角色

【ＥＴＦ通】ＥＴＦ通下周一啟動，盈富基金等４隻ＥＴＦ納港股通

【ＥＴＦ通】中證監：ＥＴＦ通７月４日開始，技術系統已準備就緒

【ＥＴＦ通】ＥＴＦ通下周一啟動，盈富基金等４隻ＥＴＦ納港股通





【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動