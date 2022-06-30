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慶祝回歸25載 前海創賽又開鑼

30/06/2022

　　前海粵港澳台青年創新創業大賽（前海創賽）由前海管理局聯合深圳市港澳辦、深圳市委台辦、香港中聯辦、澳門中聯辦、澳門特區政府經濟局、深港産學研基地、深圳廣電集團等單位共同舉辦，自2016年開始已連續舉辦六屆，累計參賽項目近6000個，其中港澳台參賽項目近3000個。大賽已形成品牌效應，促進粵港澳科技成果轉化，對帶動港澳青年進入內地創新創業發揮了積極作用和示範效應。

 

　　

　　

　　2022前海創賽近日正式啟動，香港賽區共設四個小組，包括企業成長組、初創團隊組、大專組以及中學組。作為慶祝香港特別行政區成立二十五週年的認可活動，各組除金、銀、銅獎外特設慶回歸25週年特別獎，總獎金超過人民幣700萬元，其中企業成長組及初創團隊組符合特定條件的團隊更將獲得由香港城市大學HK Tech 300提供的10萬港元種子基金。大賽由7月1日起接受報名，截止日期為8月12日。企業成長組及初創團隊組將於9月14-15日舉行香港區初賽，9月下旬在前海舉行半決賽及創客特訓營，11月於前海舉行總決賽。大專組及中學組將於8月24-25日舉行總決賽。

　　前海創賽企業成長組及初創團隊組比賽為粵港澳台四地聯合比賽，旨在發掘具創意及創新能力的青年人才、培養青年人創新態度、發揮領袖潜能及創業家精神，在大灣區實現創業夢想。晋級香港賽區决賽且符合條件的項目可獲推薦進駐前海深港青年夢工場，享受海量創業配套優惠政策及服務，更可被推送參加中國深圳創新創業大賽和中國創新創業大賽港澳台賽，在更大的平台上與優秀的團隊比拼創業才能，贏取更多融資機遇。而大專組及中學組則為香港區本地比賽，目的是啟發同學創業理念，創造出既能解決市場痛點、具備實用價值及市場潛力，同時又能夠造福社群的優秀項目，發掘未來科創專才，為大灣區發展作貢獻。創業精神是同學的未來生涯規劃的一個重要部分，青年人應該從小培養對創新及創意的追求，認識自己的潛能，發揮潛能。我們希望透過參與比賽讓學生有了創業點子之後，可以以此為人生目標之一，透過不斷學習及比拼去達成自己的創意夢想。

 


　　為慶祝香港回歸祖國25周年，前海管理局特別推出一連串惠港九件實事，當中包括: 住房、就業、創業、平台、金融、科創、落戶、服務、民生九個方面，方便港人在前海創業就業，支持優勢產業發展，以優質服務、優惠政策全方位服務業港人港企。前海創賽是其中的重要一環，是在港創業團隊融入國家發展大局的重要契機。希望有創業點子、創業精神的學生以及有意進入前海發展業務的初創企業、團隊積極報名參賽，把握前海機遇，開拓更廣闊的發展空間。詳情可瀏覽：https://www.qianhaihk.com/startup/ 以及 https://www.qianhaihk.com/student/

 

洪爲民 – 前海管理局香港事務首席聯絡官

 

 

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