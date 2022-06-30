【虛幣世界】比特幣仍苦守二萬美元關，三箭資本遭清盤惹疑慮

加密貨幣市場仍苦苦力撐，比特幣一直力守20000美元關口，以太幣約在1100美元上落。市場關注對沖基金三箭資本(3AC)，因其被債權人起訴未能償還債務，被英屬處女群島的法院下令進行清盤，Oanda高級分析師Edward Moya認為，投資者越來越擔心三箭資本的倒閉，可能引發進一步的恐慌情緒蔓延。



消息指，加密貨幣經紀公司Voyager Digital (VOYG.TO) 本周向3AC發出違約通知，此前該基金未能按要求支付15250比特幣和3.5億美元的USDC貸款。Voyager在披露其對3AC的消息後股價暴跌。3AC是數字資產行業的投資相關公司，主要投資NFT、去中心化金融、第1層區塊鏈公司和加密公司。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20070.88元(美元．下同)，跌0.26%(24小時比較．下同)；以太幣現報1094.74元，跌0.50%；艾達幣報0.4620元，跌0.90%；瑞波幣報0.3260元，跌1.09%。



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