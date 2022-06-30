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人行發聲撐樓市內房逆市造好　分析：短線反彈　汰弱留強

30/06/2022

　　近期除再有地方政府推出鼓勵購房政策外，人民銀行貨幣政策委員會會議亦提出要加大穩健貨幣政策實施力度，促進房地產市場健康發展，再加上6月樓市數據持續向好，今日(30日)內房股普遍逆市造好，惟依然不時有個別房企傳出債務違約消息，另有大行料目前行業只是短暫反彈，部分內房股今日仍要下挫。

 

(中國海外網頁截圖)

 

人行：加大穩健貨幣政策力度　促進房產市場健康發展

 

　　人民銀行貨幣政策委員會2022年第二季度例會近日召開，會議提出加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，為實體經濟提供更有力支持，穩定宏觀經濟大盤；明確進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。會議又要求維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。

 

　　另外，再有地方政府推出鼓勵購房政策。湖南省永州市住房和城鄉建設局發布文件指，永州市將實行購房契稅補貼，購買永州市中心城區新建商品房，簽訂網簽合同並繳納契稅，由財政按其所繳納契稅額的80%對購房人予以補貼，另又實行人才購房補貼，對全日制本科生、碩士博士研究生和高級職稱人才在永州落戶並就業，購買中心城區新建商品住房，補貼2萬、3萬或5萬元人民幣。

 

中指院：6月樓市成交按月大漲　上海飆近10倍

 

　　此外，樓市持續回暖，據《21世紀經濟報道》引述中指研究院以截至6月25日的成交數據估算整月成交面積顯示，6月份一線城市樓市成交量按月上漲122.1%，其中上海因疫情受控，成交按月大漲966%；二線代表城市按月上漲84.4%，三線代表城市按月上漲56.1%。不過，6月整體成交按年仍要跌16.1%，其中北京跌幅最大按年跌34%。

 

　　不過，針對近期有發展商鼓勵購房者以小麥、大蒜、西瓜等農作物「換房」，官媒《證券時報》發表頭版文章，提醒購房者這類促銷手法相當於減價兼調降首付，一則影響了地方政府的利益，料將遭遇當地監管部門干預，二則可能違反銀行的房貸政策，並增加了購房者的槓桿風險。惟文章亦建議地方政府應適當放開企業的定價自主權。

 

富力擬對境內債二次展期　標普降寶龍地產評級後撤評級

 

　　另方面，內房債務違約問題依然令人擔憂。據《路透》引述消息人士透露，富力地產(02777)正尋求對其餘額為19.5億元人民幣的境內債「16富力04」進行二次展期，首次本金兌付擬砍半，剩餘本金亦計劃再推遲兌付。


　　另評級機構標普昨日(29日)將寶龍地產(01238)長期發行人信用評級從「B」下調至「CCC+」，表示因該公司解決即將到期的債務還款計劃沒有取得實質性進展，面臨相當大的再融資風險，其在行業形勢嚴峻、市場信心下滑的情況下，風險管理不及時也不夠充分。標普隨後應公司要求撤銷了對寶龍地產的信用評級。

 

野村：樓市不太可能V形復甦　購房券成功率極低

 

　　野村證券近日發表研究報告指，儘管一些高頻新屋銷售數據顯示，內地房地產行業開始從最糟糕階段回暖，但不太可能出現2020年中那樣的V形復甦。3月中以來十多個城市已經發放購房消費券，儘管這股動能不能忽視，但中國經濟復甦之路仍可能非常波折，因為政府依然堅持「動態清零」抗疫政策，購房券恐怕無法很好地發揮作用。


　　野村首席中國經濟學家陸挺稱，政府期待購房券能夠增加新房銷售，但成功率可能非常低，在沒有人行提供資金支持下，計劃在真實世界中並不存在，而大多數地方政府都面臨非常困難的財政狀況，無法及時支付開發商資金，因此開發商可能通過抬高房價，令購房券大打折扣；而且在經濟放緩、不確定性升高之際，家庭恐怕也不願意負擔抵押貸款。另2020年底以來推出的許多樓市管控措施依然存在，「三道紅線」已經導致離岸美元債市場出現大量違約，不少開發商陷入困境。

 

野村料目前行業反彈短暫　瑞銀料實力較弱內房遭淘汰

 

　　野村最新報告又指，根據行業數據，內地上周(6月18日至24日)的30大城市房地產銷售復甦勢頭持續，總物業銷售量達440萬平方米，按周上升8.9%，按年大致持平。對開發商未來幾周股價維持樂觀，不過由於長期憂慮置業人士的樓價預期疲弱，以及經濟增長放緩導致置業人士收入水平下降，目前內地新盤市場的復甦將是漸進和緩慢。房企今年上半年的業績表現亦令人憂慮，對行業今年的盈利指引可能會下調，業主亦會因應第二季疫情向租戶提供回贈，相信目前的行業反彈將是短暫，從長期投資而言，華潤置地(01109)仍是唯一行業首選。


　　瑞銀則預期市場整合下實力較弱的房地產開發商將退出市場，首選仍是華潤置地及中海外(00688)，評級「買入」。另鑑於復甦不確定性導致的流動性風險上升，相應下調部分內房股目標價，其中寶龍地產(01238)目標價由3.7元降至1.7元，合景泰富(01813)目標價由5.1元降至2.7元。

 

　　今日內房股普遍上升，惟富力地產及寶龍地產各自有負面消息股價下挫。




撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

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