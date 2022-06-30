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林家亨：港股7月回調至保歷加通道中軸　料天齊鋰業招股反應理想

30/06/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

 　　內地科網公司滿幫(美:YMM)，以及看準旗下BOSS直聘(美:BZ)昨日（29日）宣布完成全面整改，旗下應用程式恢復新用戶註冊。審查風波有望落幕，惟隔晚兩股不升反跌，滿幫更跌逾一成，其他中概股亦表現牛皮。為何科技監管鬆綁無助刺激中概科技股表現？京東集團(09618)與騰訊(00700)重續戰略合作協議，如何解讀這次合作？天齊鋰業(09696)今日起招股，最多集資134億元，成為年內集資額最大的新股，投資者應否抽新股？

 


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