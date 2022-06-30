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【半年結－上半年回顧】戰事通脹輪流夾攻，中美角力何去何從？

30/06/2022

半年容易又過去，港股經歷波瀾壯闊的第一季後，於第二季整固回穩。伴隨對中央緊追GDP目標預期，市場寄望刺激經濟措施逐步出台，救經濟同時撐起股市，可惜每次措施出台之際，市場都只當是炒作主題，直至6月底才見股市有正面帶動，讓人再度憧憬港股下半年有望向上修復估值。

 

(資料圖片)

 


一月憧憬監管潮退 股市復甦


　　一月港股踏入新一年，市場當時憧憬去年針對科網、內房等行業的監管力度將會放緩。港股於月中突破上一個升浪頂，一改去年「一浪低於一浪」形態。期間三桶油及煤炭股受惠於能源價格上升，股價開始上行。內房板塊維持時好時壞，個別內房債務問題與利好措施交替出現。下半個月恒指逼近25000水平，創單月高位24982後回落，全月收報23802，升404點。


二月俄烏開戰震動 油價急升


　　二月上半月港股重拾升勢，反覆挑戰25000水平，高見25050，詎料下半月不斷傳出俄烏兩軍於烏東地區擦槍走火消息，環球股市顯著轉弱，至2月24日俄方正式向烏克蘭宣戰，港股受外圍拖累大跌超過700點。本月內有關科網監管消息亦似完未完。另一方面，國際油價受俄烏戰事刺激，突破每桶100美元，油股升勢持續，環球投資者對滯脹的憂慮亦油然而生。25050同時為上半年高位，恒指觸及該位後便因俄烏戰事而轉跌，結果2月收報22713，大跌1089點。


三月內憂外患夾擊 急跌急彈


　　俄烏戰事開打後，金融市場普遍預期戰事或於短期結束，但烏軍戰力較市場預期強，而且雙方談判情況曠日持久，加上歐美日益加大對俄羅斯的制裁，環球股市全面受挫。三月上半月港股探完一底再一底，市場最初以兩萬點為「鐵底」，豈料港股因中央不滿對滴滴罰則消息而重挫，市場憂慮中概股受中美夾擊，恒指「鐵底」不保，跌穿250月線，3月15日低見18235點。翌日（3月16日）國務院副總理劉鶴主持專題會議時提到，與美國監管機構取得積極進展，港股出現報復式反彈，多隻藍籌股暴升，單日反彈1672點，翌日再升1413點。其後上海宣布「鴛鴦封控」，浦東及浦西輪流封控作全民強檢，港股維持區間上落，最終全月收報21996，跌716點。


四月全球憂慮加息 再穿兩萬


　　美國通脹情況因受俄烏戰事拖累而急劇惡化，美國聯儲局3月加息0.25厘，為2018年首次加息。加息周期展開，經濟衰退憂慮颶風颳起，美股陷入動盪，市場急速套現，美匯指數突破100水平。次季港股在環球市場一片惴惴不安中展開，同時港美股市估值差距亦令人憧憬港股表現。4月初，一批內房股因未能如期於3月底前公布年度業績而要停牌，期間恒指觸及22500後走勢轉淡，美元強勢更導致中美息差倒掛，11日恒指單日跌663點。下半月美國持續受加息預期困擾，在美元強勢下，人民幣持續貶值，市況受壓下港股市場亦憂慮個別股份第一季業績而遭逢沉重沽壓，恒指月尾再度穿兩萬點下試19665。29日為4月最後交易日，中共中央政治局召開會議表明支持平台經濟健康發展，科技股急彈，拉升恒指單日升813點，令4月全月跌幅收窄至907點，收報21089點。


五月息魔見真章 港美股齊跌


　　5月港股周旋於「中國放水」與「美國收水」的兩股動能之中，月初美國聯儲局因應通脹居高不下而提高加息幅度至0.5厘，主席鮑威爾同時表明未來兩次議息均傾向每次加0.5厘，美股憂慮因暫緩而回升，可惜翌日市場即發現局方決定的背後為虛弱市場狀況，於是道指暴瀉千點，拖累恒指大跌791點。其後恒指於低位整固，19000點上方有支持。下半個月市場聚焦科技股業績，但預期向淡之下，接連幾隻重要科技股都以業績好過預期為藉口，獲「先沽後追」反彈，其中阿里(09988)業績帶動恒指27日反彈58點，其後五月最後兩個交易日升勢持續，拉升恒指再度成功保住250月線，最終全月收報21415，升325點。


六月穩市措施頻現 憧憬再臨


　　六月港股與外圍股市同樣關注美國通脹情況及加息步伐，月初美國政府吹風或有可能以減徵中國進口關稅作為遏制通脹的手段，6日恒指受刺激升571點收市。其後交易日內地批出新一批遊戲版號，帶動恒指繼2月中以來再度逼近百天線。其後受螞蟻上市風波及加息預期困擾，恒指從百天線大幅回調。月中美國公布通脹數據仍未有回落跡象，聯儲局議息前夕《華爾街日報》忽然報道局方將會加息0.75厘，14日恒指低開平收。最終聯儲局亦一如報道宣布加息0.75厘，16日恒指高開低走收跌462點。之後恒指沿廿天線整固並反覆向上，最後一星期為半年結前最後4個交易日，亦接近日香港回歸25周年紀念，資金以裂口大舉攻破百天線，同時內地放寬入境檢疫隔離日數，恒指周內守穩百天線，收報21859，全月升444點。


半年跌1538點 波幅高達6815點


　　總結上半年，恒指開報23510，二月見高位25050，三月見最低18235，上下波幅高達6815點，半年收報21859，跌1538點。

 

撰文: 經濟通通訊社記者 戚朗軒

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