【半年結－下半年展望】港股受內外因素牽動 中概股仍處整固階段

踏入2022年，港股首個月走勢尚好，累計升404點，惟升至2月10日年內高位25050後顯著回落，跌勢持續至3月初，曾於3月10日跌至年內低位18235，之後兩日反彈逾3100點，4、5月在19178至22523數千點間上落，6月仍未能突破4月初的反彈高位22523。

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有專家表示，美國持續加息勢影響美股表現，跌勢若然持續，港股難以獨善其身。估計受經濟環境拖累下，港股下半年有機會下試16800。不過，有專家認為，恒指若突破22500，後市可望繼續向上。





溫鋼城：7月加息0.75厘機會極高



加息問題仍為市場焦點。美國5月CPI按年升8.6%，再創逾40年新高，聯儲局亦6月份議息會後宣布加息0.75厘，市場原預期加息半厘。另外，美國首季GDP最後修訂為按季收縮1.6%，加劇市場對經濟衰退的憂慮，但聯儲局主席鮑威爾重申通脹為目前最大威脅，需以加息應對。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國通脹加劇主要因為俄烏戰事持續，兩國仍未化解僵局，而北約與俄羅斯相互制裁，食品、能源等價格急升，聯儲局需加息壓抑通脹。然而，他指聯儲局擴大加息幅度，導致需求減少，令到本已受新冠疫情拖累的企業百上加斤，美元持續強勢更令新興市場貨幣受壓，全球經濟衰退風險增加，港股下半年相信難以獨善其身。



溫鋼城預期，以目前美國的通脹情況，7月加息0.75厘的機會極高，亦提高了聯邦基金利率在今年底升至4厘的可能性。他續指，港元弱勢未改，本港銀行體系結餘減少，金管局未來很大機會因應港美息差而需要加息，下半年本港經濟不容樂觀。



溫鋼城：下半年恒指下試16800



內地近期宣布推行多項政策去推動經濟增長，包括減息及降準、以汽車業拉動經濟，推出紓緩樓市的政策等。溫鋼城表示，即使多個城市推出多項刺激樓市措施，惟整體銷售氣氛一般，且受早前的恒大事件影響，部分房企的債務仍未解決，能否如期交樓、樓宇質素及安全等都打擊了置業人士的信心，內房板塊尚未轉勢。他又指，中央近期推出的穩經濟政策著重刺激內需，惟外圍經濟未明朗，單靠刺激內需振興經濟的作用不大，現時未有大批資金流入內地股市，尚要一段時間才可令經濟恢復正常。



大市走勢方面，溫鋼城指，除要留意加息及內房債務問題，7月初多隻內銀股除淨，相信會令股價表現較波動，又預期北水在七一回歸後不會積極入市，恒指7月料在20500至22500上落。他提到，環顧全球經濟氣虛體弱，隨著多國央行持續加息以抑制通脹，令經濟雪上加霜，他對後市看得甚淡，估計恒指下半年會下試16800。



曾永堅：減徵關稅成效低兼失民意



中美經濟角力沒完沒了，引發關稅、中概股等風波。椽盛資本投資總監曾永堅認為，中美關係極其量不會惡化，但料下半年會持續角力。早前美國曾吹風以減徵中國商品進口關稅作為遏抑通脹的手段，但自動延續限期臨近之際，白宮未發一言。對於拜登政府的模糊取態，曾永堅指，即使拜登希望以減關稅證明自己對抗通脹的決心，但美國主流意見傾向支持抗衡中國，民意未必容許拜登政府按照自己意願做(減關稅)。他續指，美國中期選舉逐漸臨近，拜登一派更加需要聽取民意。



此外，曾永堅認為通脹並非一時三刻，減關稅就能處理的問題，此乃結構性問題，加徵關稅只是特朗普政府種下的一個前因，隨之而來的產業鏈及高成本才是加劇通脹問題的癥結。他指減關稅也不能即時降低物價。拜登深明此道，現時通脹已成為美國極待解決的一項難關，更是拜登為中期選爭取選票的一大關鍵，故減關稅未必有效解決通脹，同時更有機會讓中國得益而與民意倒行逆施，對拜登可謂賠了夫人又折兵，故減關稅仍未有落實之日，但曾永堅預期，拜登與國家主席習近平進行視像通話後或有轉機。



監管框架考驗中概股適應性



中概股為中美角力的另一壁壘，並已成為美國抗衡中國的金融戰工具。曾永堅指出，中概股問題未有進一步惡化已是好事，美國將竭盡所能阻止中國經濟壯強，故中概股問題絕對不會在今年內迎刃而解，預期最少要一至兩年。他提到，中概股早前的退市風險已導致相關股份出現巨大跌幅，但市場已對中概股作好最壞打算，故認為相關因素難再撼動股價。相反，曾永堅認為，監管政策對中概股的後續影響更為重要，因目前相關監管的已定好框架，只欠當中細節，未來還看個別股份在監管下營運的調節能力，而適應情況及進度則要從業績中觀察了，故預期8月中概股公布中期業績時便能反映其適應程度，屆時或有較大機會沖喜一下，但料7月仍處於整固階段。



曾永堅同時指出，中概股亦受美國國債孳息率影響，因美股已正式步入熊市，市況反覆波動下，美國國債孳息率將會影響科技股估值，為科技股帶來風險，但他指港股勝在估值不高，料影響較小。



曾永堅：恒指有望挑戰24500



曾永堅以「驚濤駭浪」作為上半年港股的總結。恒指由25050跌低至18235，主要受負面預期驅動，包括政策監管風險以至上海封城。不過，走勢自3月16日劉鶴講話後初見曙光，其後國務院與地區政府連番出台穩經濟措施，重申重視市場的穩增長目標，市場下半年期望轉趨正面。曾永堅亦提到，中央近期的防疫政策有所放寬，包括入境檢疫隔離限期減半，令市場進一步期望股市下半年的估值修復。



中央銳意要穩經濟，外圍因素進而成為最大的風險。曾永堅預期，美國加息周期帶來的經濟衰退風險仍會在第三季困擾美股，港股表現則仍要看美股如何預期與消化風險，假如美股第三季持續急跌，港股亦較難獨善其身。



恒指走勢方面，曾永堅對未來內地公布的經濟數據看法正面，預期恒指不會跌穿3月低位。他提到，目前恒指已成功突破百天線，但要真正判斷恒指是否已經轉勢，仍需要基本面支持。他指現時恒指的關鍵位為22500，是去年2月高見31183後形成的下降軌延伸阻力，技術上看，恒指如能突破22500，即有望再進一步向上挑戰24500。

撰文: 經濟通通訊社戚朗軒 余穎恒

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