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【回歸慶典】習近平：中央充分肯定林鄭5年來工作　轉達對董建華問候

30/06/2022

　　國家主席習近平下午與行政長官林鄭月娥會面。習近平表示，中央充分肯定林鄭月娥5年來的工作，指她忠誠履行憲制責任，團結各界止暴制亂，全力抗擊新冠肺炎疫情，為維護國家主權、安全、發展利益及香港繁榮穩定，落實「愛國者治港」原則，推動香港局勢實現「由亂到治」重大轉折，並做了大量艱苦工作，作出重要貢獻，展現勇於擔當的精神。

 

（政府新聞處）

 
　　習近平又表示，林鄭月娥堅定貫徹落實「一國兩制」方針及基本法，帶領特區政府依法施政，積極融入國家發展大局，希望她積極支持新任行政長官及新一屆特區政府依法施政，繼續為香港和國家發展作出貢獻。


　　林鄭月娥表示，衷心感謝習近平在香港疫情仍然波動情況下，親臨香港出席慶祝回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，並視察香港。她形容香港過去5年是極不平凡的5年，能夠為「一國兩制」事業作出貢獻，感到十分榮幸。

 

習近平會見梁振英，轉達對董建華問候

 

（資料圖片）

 

　　習近平下午亦會見了全國政協副主席、前特首梁振英。習近平委託相關方面轉達對在港的全國政協副主席董建華的問候。


　　據《新華社》報道，習近平向梁振英表示，希望他全力支持新一任行政長官和新一屆特區政府依法施政，同社會各界人士一道，為「一國兩制」實踐行穩致遠作出新貢獻。


　　習近平又表示，梁振英擔任全國政協副主席以來，為國家現代化建設和香港繁榮穩定傾心盡力，非常難能可貴。


　　梁振英感謝習近平對他的關心和鼓勵，表示將竭盡所能，繼續為香港和國家服務。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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