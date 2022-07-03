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邱達根：財政司長訪談詐騙廣告湧現，騙徒手法層出不窮市民應留意

03/07/2022

　　近月網上流傳涉及財政司司長訪談的詐騙廣告，雖然財政司司長辦公室已發出嚴正澄清，警方亦已進行跟進調查，但仍不能杜絕假廣告。科技創新界議員邱達根向《經濟通通訊社》表示，現時有很多大型網上平台Google、Facebook等都遇到這種情況，相信他們已收到警察通知移除廣告。若平台發現有詐騙廣告，應第一時間舉報，經警方確認後再通知平台移除。

 

(資料圖片)

 

　　邱達根表示，雖然警方已跟進調查，但現時仍有不少漏動，不法之徒會不停轉換互聯網協定地址(IP Address)，或轉換身份再下廣告，市民應多加留意，平台亦有責任解決問題，以免有無辜市民受害。
　　邱達根指，現時很多網絡廣告都相當複雜，涉及第三方、第四方，有些廣告位置已賣給其他機構再轉售，很難追蹤廣告源頭，已和不同網上平台溝通，建議他們找人工智能公司，封鎖詐騙廣告，不要讓不法之徒透過其他身分或IP Address重複下廣告。此外，他又建議受影響平台澄清有關廣告來自第三方，以免有受害人誤以為平台刊登詐騙廣告。

 

撰文：經濟通採訪組

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