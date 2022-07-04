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【陶觀天下】滯脹：戰後的至暗時代

04/07/2022

　　美聯儲堅決加息，開啟全球緊縮大時代，歐洲的衰退形勢已漸清晰，而美國亦很有可能在明年開始出現衰退，但與此同時，供應鏈未修復導致環球物流不暢，又遇上俄羅斯遭制裁所導致的能源危機，物價上漲勢頭一發不可收拾，滯漲這個經濟學新詞重新出現在人們的視線中。現代國家要如何做才能走出滯漲的泥潭，我們是時候回頭看看，從歐美在上世紀經歷的兩次至暗時代中尋找啟示。新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。
 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

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