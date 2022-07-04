澳門疫情嚴峻6月賭收大跌 濠賭股遭大行降目標價全線下挫

早前隨著內地新冠疫情緩和，市場憧憬當局或進一步放寬防疫措施，旅遊及賭業相關股份走勢向好，惟近日澳門疫情轉趨嚴峻，確診個案持續增加，而最新公布6月博彩收入亦大跌，加上因應疫情政府建議賭場大削人手九成，有大行隨即降7月賭收預測並全面下調濠賭股目標價，濠賭股今日(4日)全線下挫，其中遭瑞信降評級及大削目標價的新濠(00200)更跌近半成，銀娛(00027)及金沙(01928)都跌逾2%。

(銀娛網頁截圖)

6月博彩收入按年跌62%按月跌26% 政府建議削賭場人手九成



疫情拖累下，澳門6月博彩收入24.77億澳門元，按年跌62.1%，較預期的跌65.5%稍好，按月則跌25.9%，但數字為2020年9月以來最差。2022年上半年博彩收入為262.69億，按年大減46.4%。另據報澳門博彩監察協調局建議賭場運營商在7月1日至8日期間暫時將值班員工人數減少至10%。



至於疫情最新發展，澳門新冠應變協調中心表示，昨日(3日)新增68宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共852宗，另上周六(2日)有兩名染疫婆婆離世，是澳門疫情爆發以來首度有死亡病例。此外，澳門今日起一連6日再做三輪全民檢測，每兩日進行一輪，所有3歲以上人士必須檢測，不設豁免檢測期。

澳門官員：抗疫較上海更難 倘不受控不排除全澳「靜止」

澳門新冠應變協調中心副主席及社會文化司司長歐陽瑜表示，如果實施了下一輪防疫措施，疫情還沒有受到控制，不排除採取其他措施包括全市「靜止」，非緊急的行業包括博彩業將會停工，但她強調政府需就物資配送，以及居民可能出現恐慌情緒等作全盤考慮。歐陽瑜又指，今次澳門抗疫較上海更難，因病毒傳染更快、潛伏期更短，呼籲居民多留家，減少不必要活動。

花旗：7月賭收預測削半至15億元 僅為2019年同期6%

花旗發表研究報告指，受疫情影響，澳門6月賭收與該行估計的25億澳門元大致相若，但略高於市場預計的23億澳門元。澳門當局建議賭場暫時將職員數量減少到正常營運水平的10%，因此將7月賭收預測由30億降至15億澳門元，僅約為2019年7月水平的6%。

花旗雖仍普遍維持濠賭股「買入」評級，但全面下調目標價，金沙由26元降至25元，銀娛由57.5元降至57元，永利(01128)由6.9元降至6.35元，新濠由10元降至8.9元，美高梅(02282)由6.65元降至5.65元，另澳博(00880)目標價雖由3.15元升至3.9元，但只予「中性」評級。

瑞信：最快明年首季清零政策才放寬 目標價最多削六成



瑞信近日則估計2024年澳門中場總博彩收入可恢復至疫情前水平的80%，惟早前估計為98%。報告下調總博彩收入預測，主要假設最快中共「二十大」後、明年首季清零政策才會有所放寬、博彩稅上調1%，以及推廣費用增加。雖澳門博彩行業再下行空間有限，預期不再對負面消息作出反應，但仍缺乏催化劑，建議投資者等待更多賭收出現可持續復甦的實質信號。

瑞信降濠賭股目標價介乎10%至59%，以反映需求疲弱，金沙由27元降至18.3元，銀娛由54.5元降至49元，均予「跑嬴大市」評級；永利由6元降至4.7元，美高梅由5.1元降至3.7元，澳博由4元降至3.5元，均予「中性」評級；新濠則除目標價由7.6元大降至4.7元外，評級亦由「跑嬴大市」降至「中性」。

美銀：估值具吸引力 高盛：新博彩法通過消除不確定因素

不過，亦有大行沒看得那麼淡。美銀指，澳門6月博彩收入符合該行預期的23億至27億元，並略高於市場預期。澳門當局要求賭場運營商暫時將值班員工人數減至10%，鑑於嚴格的旅行控制和疫情限制措施，未來幾星期人流和賭收將相對疲弱，估計7月賭收為28億澳門元，按年跌67%，按月升13%。不過，澳門博彩業估值仍具吸引力，相信一旦形勢好轉，業務將能夠迅速反彈，另相信賭牌重新競標程序將在第三季結束，所有6家博彩運營商都可獲得新的博彩牌照。

高盛則指，澳門博彩股短期內可能會繼續波動，主要取決於最新的疫情發展，但澳門通過新《博彩法》修訂，有助消除過去一至兩年內關於賭牌的不確定因素，預計澳門未來一至兩個月將啟動新賭牌入標，市場或關注是否有其他新的合資格投標人，相信博彩業仍具長期價值，尤其金沙、銀娛及澳博，均予「買入」評級。



濠賭股今日全線下跌，銀娛半日跌2.46%收報45.65元，金沙跌2.35%報18.28元，永利澳門跌3.38%報5.15元，澳博跌3.93%報3.42元，美高梅跌2.7%報4.33元，新濠跌4.83%報5.52元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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