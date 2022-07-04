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《午市前瞻》恒指21600關鍵 專家指港交所第三季亦難大升

04/07/2022

　　恒生指數半日收報21730，跌129點或0.59%，主板成交729.17億元。恒生中國企業指數報7621，跌44點或0.59%。恒生科技指數報4849，跌20點或0.42%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報350.4元，跌4元或1.13%，成交60.31億元;美團收報199.7元，升5.5元或2.83%，成交25.44億元;阿里巴巴-SW收報112.9元，升1元或0.89%，成交23.09億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(港交所網頁截圖)

 

 連敬涵；觀望恒指今日能否企穩21600


　　港股下半年開局乏力，低開169點後，受港交所(00388)及銀行股等金融類股份回吐拖累，恒指上午曾急跌400點，隨後科技股及醫藥股獲資金追捧，撐升恒指收窄跌幅。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，現時恒指十天線、廿天線及百天線同樣於約21600水平，變相這個位置相對關鍵。但他指近期各項消息消化完畢，主題欠缺下恒指下探機會較大，故今日須要觀望收市能否企穩21600水平。


粉飾櫥窗期過資金散水


　　港交所上周炒起後回吐持續，今早低開後曾一度跌超過4%，低見366.2元。連敬涵指港交所上周炒起與恒指上周炒起原因同出一轍，同時半年結粉飾櫥窗期過後資金散水亦造成重磅金融股下跌原因。他預期港交所360元會有支持力度，但未有利好主題下股價走勢維持偏弱，預計第三季內亦難以大升。


吸引北水大戶須擴大港ETF通數目


　　互聯互通ETF今日開展，首批納入ETF互聯互通的符合資格標的共87隻，其中包括4隻香港ETF及83隻內地ETF。連敬涵直指4隻港股ETF通對北水吸引力全無，因該4隻ETF包含盈富基金(02800)在內，分別追蹤恒指、國及科指表現，北水大戶可自行投資相關指數內股票，亦與該4隻指數ETF回報相約，故認為目前4隻ETF通難以吸引更多資金南下，若未來ETF通擴大產品範疇才能起到相關作用。


　　連敬涵同時指，4隻ETF通將對北水散戶吸引力較高，但目前北水投資港股亦需最少50萬元，若如早前傳聞一樣放寬下限至5萬元，亦可提高目前4隻ETF通對散戶資金南下的吸引力。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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